Günün öne çıkan 10 haberi (28 Mayıs 2018)
ntv.com.tr
28 Mayıs 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Dolar, euro ve altın fiyatı ne kadar oldu? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İNCE'YE YANIT
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'yi kurarken Pensilvanya'ya giderek izin aldığını iddia eden Muharrem İnce'ye yanıt verdi.
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2- ADD'NİN 27 MAYIS PAYLAŞIMINA SORUŞTURMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) 27 Mayıs askeri darbesini övücü nitelikteki Twitter paylaşımlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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3- MUHARREM İNCE ÖZÜR DİLEDİ
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, İzmir'deki mitingde koruma polisi tarafından platformdan sert bir şekilde indirilen vatandaşı telefonla arayıp olaydan dolayı özür diledi.
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4- ANKARA'NIN CADDELERİ GÖLE DÖNDÜ
Yağış nedeniyle, başta Akay, Hipodrum, Çetin Emeç Polis Evi Kavşağı alt geçitleri olmak üzere çok sayıda alt geçidi ve tüneli su bastı.
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6- KEMAL KILIÇDAROĞLU NTV'DE
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleri öncesi, bugün (28 Mayıs 2018) saat 21.00'de NTV'de soruları yanıtlayacak.
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6- MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ AÇIKLAMASI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verildiğini açıklayarak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'ye eşitleneceğini duyurdu. Kararın ardından dolar/TL 4,55'e; Euro/TL 5,32 seviyesine kadar geriledi.
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7- WHATSAPP ARTIK BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞACAK
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'a hesap bilgilerini isteyebileceğiniz yeni bir özellik eklendi.
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8- FRANSA'DA KAHRAMAN İLAN EDİLEN GENCE VATANDAŞLIK VE İŞ SÖZÜ
Yaşamını hiçe sayarak 4 yaşındaki bir çocuğun hayatını kurtaran Malili kaçak göçmen Fransa'da kahraman ilan edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Malili genci Fransız vatandaşı ve itfaiye eri yapma sözü verdi.
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9- SURVİVOR'DAKİ AŞK SÜRPRİZİNİ ACUN ILICALI AÇIKLADI
Acun Ilıcalı Hilmi Cem'e "Yunan takımından senden hoşlanan birisi var" açıklamasını yaptı. Kavgaların ve dokunulmazlık geriliminin arasında 'Survivor'da aşk' açıklaması yarışmaya bomba gibi düştü. Yunanistan Survivor'da mücadele eden Rodanthi Kaparou'nun Hilmi Cem'den hoşlandığını ortaya çıkaran Acun Ilıcalı, " İstersen sen bir kıyafet giy, o da giysin birbiriniz tanımış olursunuz. Eğer takımlar arası oyun olursa karıştırma. İsmi Rodanthi. Tabi o oyuna kadar elenmiş olmazsa" dedi.
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10 - SOLO: A STAR WARS STORY GİŞEDE LİDERLİĞİ DEVRALDI
Geçtiğimiz hafta sonu için ABD box office verileri belli oldu. ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen box office listesinin zirvesi el değiştirdi ve Solo: A Star Wars Story (Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi) Deadpool 2'yi geride bıraktı. Rekorları alt üst eden Avengers: Infinity War (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) ise ancak üçüncü olabildi. İşte haftanın gişe rakamları...