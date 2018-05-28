Günün öne çıkan 10 haberi (28 Mayıs 2018)

9- SURVİVOR'DAKİ AŞK SÜRPRİZİNİ ACUN ILICALI AÇIKLADI

Acun Ilıcalı Hilmi Cem'e "Yunan takımından senden hoşlanan birisi var" açıklamasını yaptı. Kavgaların ve dokunulmazlık geriliminin arasında 'Survivor'da aşk' açıklaması yarışmaya bomba gibi düştü. Yunanistan Survivor'da mücadele eden Rodanthi Kaparou'nun Hilmi Cem'den hoşlandığını ortaya çıkaran Acun Ilıcalı, " İstersen sen bir kıyafet giy, o da giysin birbiriniz tanımış olursunuz. Eğer takımlar arası oyun olursa karıştırma. İsmi Rodanthi. Tabi o oyuna kadar elenmiş olmazsa" dedi.

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