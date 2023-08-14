Gurbetçiler arabalı trenle dönüyor | Edirne’den Avusturya’ya 35 saatlik yolculuk

Türkiye'ye gelirken karayolunu tercih ettiğini anlatan Uğur, şunları kaydetti:

“Dönüşte de ilk kez treni denemek, trenle yolculuğu öğrenmek istedik. Türkiye'de çok gezdik dönüşte rahat yolculuk yapmak için treni tercih ettik. Tabi dönüş yolculuğu nasıl olursa olsun hüzünlü. ‘Balık sudan çıkmayınca suyun kıymetini bilmezmiş’ derler. Tabi memleket hasreti bizim içimizde yanan bir ateş. Ağacın dalları meyvesi orada olabilir ama kökümüz memlekette. Memleketin tozu toprağı da olsa insana hoş gelir. Vatanına milletine bağlı insanlarız. Köyümüze gelip oranın tozunu bile çekmek bizim için önemli bir duygu."