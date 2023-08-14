Gurbetçiler arabalı trenle dönüyor | Edirne’den Avusturya’ya 35 saatlik yolculuk
Tatillerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, geri dönüşü başladı. Bazı gurbetçiler, Avrupa’ya dönüş yolunda “arabalı tren”i tercih ediyor. Gurbetçiler, araçlarını Edirne Garı’nda vagona yükleyip kompartımanlara geçerek arabalı trenle dönüş yolculuğu yapıyor.
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşaayan gurbetçilerin, dönüş yolculuğu başladı.
Memleketlerinde tatillerini geçiren gurbetçilerin bir kısmı, yaşadıkları ülkelere "arabalı tren" ile dönüyor.