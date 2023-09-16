Gurbetçilerin sayısı zirveye ulaştı: 2 milyon 628 bin 291 yolcu girişi

SON 5 YILLIK YOLCU GİRİŞ ÇIKIŞ RAKAMLARI

Son 5 yılda 27 Haziran- 15 Eylül tarihleri arasında Türkiye’deki sınır kapılarından ülkeye giren ve çıkan yolcu sayıları şöyle:

2019 yılında Türkiye'ye 517 bin 225 araçla 2 milyon 172 bin 306 yolcu giriş yaparken, 513 bin 177 araçla, 2 milyon 143 bin 281 yolcu çıkış yaptı.

2020 yılında 174 bin 723 araçla 732 bin 946 yolcu giriş yaparken, 163 bin 079 araçla 710 bin 934 kişi çıkış yaptı.

2021 yılında 437 bin 558 araçla 1 milyon 735 bin 448 yolcu girişi olurken, 409 bin araçla 1 milyon 690 bin 367 kişi çıktı.

2022 yılında 592 bin 552 araçla 2 milyon 444 bin 824 kişi giriş yaptı, 570 bin 287 araçla 2 milyon 407 bin 243 kişi çıktı.

2023 yılının aynı döneminde ise Türkiye'ye 646 bin 896 araçla 2 milyon 628 bin 291 yolcu giriş yaparken, 619 bin 499 araçla, 2 milyon 550 bin 161 yolcu çıkışı oldu.