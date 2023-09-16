Gurbetçilerin sayısı zirveye ulaştı: 2 milyon 628 bin 291 yolcu girişi
Türkiye'de 2023 yılında Trakya'daki sınır kapılarından yapılan yolcu giriş ve çıkışları, son 5 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl 22 Haziran-10 Eylül tarihleri arasında Trakya'daki sınır kapılarından 646 bin 896 araçla Türkiye'ye 2 milyon 628 bin 291 yolcu giriş yaparken, aynı dönemde 619 bin 499 araçla 2 milyon 550 bin 161 yolcu çıktı.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin büyük bölümü, Türkiye'deki yaz tatillerini sonlandırıp dönüşlerini tamamladı.