Gurbetçilerin tatil için Türkiye’ye girişleri başladı: Tüylerimiz diken diken oluyor
Yaz tatilini ve Kurban Bayramı’nı Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler, Edirne'deki sınır kapılarından giriş yapmaya başladı. Sınır kapısından giriş yapan bir gurbetçi, yaptığı açıklamada "Türkiye’ye girişte tüylerimiz diken diken oluyor." dedi.
Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda gelişleri sürüyor. Yurda girişte gözlerinin içi parlayan gurbetçiler, günler süren yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.