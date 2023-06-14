Gurbetçilerin tatil için Türkiye’ye girişleri başladı: Tüylerimiz diken diken oluyor

"TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLUYOR"

Bir başka gurbetçi vatandaş Aydoğan Yılmaz, "Senenin 11 ayını gurbette çalışarak Türkiye özlemiyle geçiriyoruz. 1 aylık tatilimizi anavatan memleketimiz Türkiye’de yapıyoruz. Kurban Bayramımızı Türkiye’de geçireceğiz ve o gururla yine gurbete çalışmaya döneceğiz. Türkiye’ye girişte tüylerimiz diken diken oluyor. Vatan ve bayrak denilince akarsular duruyor, vatanımız için canımız feda" diye konuştu. Bir diğer gurbetçi Ayhan Koç da bayramı ailesiyle Türkiye'de geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.