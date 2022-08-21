Gürcistan'dan 'yağ' için geliyorlar: Karınca ticareti

'TÜRKİYE'DEKİ ÜRÜNLERİ UCUZ BULUYORLAR'

Kemalpaşa'da taksici Kubilay Veziroğlu ise "Bu yoğunluğun sebebi; Gürcistan parasının değer kazanması. Türkiye'deki ürünleri, ucuz bularak, buradan alışveriş yapıyorlar. 100 lari bozdurdukları zaman Türkiye'de 600-650 TL'ye denk geliyor. Onlar için güzel bir miktar. Gelip bütün alışverişini yapıyorlar, çoğu da bu işin ticaretini yapıyor. Yağını, makarnasını, salçasını buradan alıp, Gürcistan'da satıyorlar. Çok ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Özellikle hafta sonları bu yoğunluk daha da artıyor. Burada da esnaf kazanıyor" dedi.