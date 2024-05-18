Kaçırıp 4 saat boyunca işkence ettiler: Kadına uygunsuz görüntüleriyle şantaj yaptı iddiası
Üsküdar'da 56 yaşındaki emekli M.A., 3 kişi tarafından kaçırılarak dövüldü ve gasbedildi. M.A. polis ekipleri tarafından 4 saat sonra kurtarıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, M.A.'nın Ankara'da bir kız arkadaşlarına uygunsuz görüntüleriyle şantaj yaptığını bunun hesabını sormak için olayı gerçekleştirdiklerini iddia etti.
Üsküdar, Küplüce Mahallesi'nde önceki akşam saat 19.25 sıralarında vatandaşlar polise ihbarda bulunarak bir kişinin kaçırılarak zorla otomobile bindirildiğini söyledi.