Gürültüden rahatsız oldu, satırla komşusunun kapısına dayandı

İstanbul Kartal’da bir kişi, gürültüden rahatsız olduğu iddiasıyla komşusunun kapısına satırla dayandı. Kapıyı açan kadının üzerine yürüyen saldırgan, kapatılan kapıyı satırla açmaya çalıştı. Saldırganın daha önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Gürültüden rahatsız oldu, satırla komşusunun kapısına dayandı - 1

İstanbul’da bir kişi, gürültü yaptığını iddia ettiği komşusunun kapısına satırla dayandı.

Olay, Kartal ilçesindeki Uğurmumcu Mahallesi’nde yer alan Şeyh Şamil Caddesi üzerindeki bir sitede yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gürültüden rahatsız oldu, satırla komşusunun kapısına dayandı - 2

Salı günü saat 14.00’te İlginç Cihan Biricik isimli kişi, aynı binada alt katında oturan komşusu Nermin Gümrükçü’nün kapısına gitti.

Gümrükçü kapıya vuran Biricik’e kapıyı açtı.

O sırada Biricik elindeki satırla Nermin Gümrükçü’nün üzerine yürüdü.

Gürültüden rahatsız oldu, satırla komşusunun kapısına dayandı - 3

Kendini içeri atan Gümrükçü kapıyı ise kapattı. Ancak İlginç Cihan Biricik, kapıdan ayrılmadı ve satırla kapıyı açmaya çalıştı.

Biricik dakikalarca elinde satırla kapıda beklerken Nermin Gümrükçü ise eşini arayarak durumu anlattı. Eşinin telefonu üzerine eve gelen Murat Gümrükçü, kapıda ve kapının önündeki bulaşık makinesinde çizikler olduğunu gördü.

Gürültüden rahatsız oldu, satırla komşusunun kapısına dayandı - 4

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli İlginç Cihan Biricik’in daha önce de annesini yaraladığını tespit etti.

Yapılan çalışmalarda şüphelinin daha önce Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü belirlendi
Gürültüden rahatsız oldu, satırla komşusunun kapısına dayandı - 5

Ekipler şüpheliyi yakalamak için adresine gittiklerinde defalarca kapıyı çalmalarına rağmen kapı açılmadı. İçeride olduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için savcılık kararıyla çilingir yardımıyla eve giren polis, İlginç Cihan Biricik’i gözaltına aldı.

Biricik işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DAHA FAZLA GÖSTER