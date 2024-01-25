Gürültüden rahatsız oldu, satırla komşusunun kapısına dayandı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli İlginç Cihan Biricik’in daha önce de annesini yaraladığını tespit etti.

Yapılan çalışmalarda şüphelinin daha önce Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü belirlendi