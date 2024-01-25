Gürültüden rahatsız oldu, satırla komşusunun kapısına dayandı
İstanbul Kartal’da bir kişi, gürültüden rahatsız olduğu iddiasıyla komşusunun kapısına satırla dayandı. Kapıyı açan kadının üzerine yürüyen saldırgan, kapatılan kapıyı satırla açmaya çalıştı. Saldırganın daha önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.
İstanbul’da bir kişi, gürültü yaptığını iddia ettiği komşusunun kapısına satırla dayandı.
Olay, Kartal ilçesindeki Uğurmumcu Mahallesi’nde yer alan Şeyh Şamil Caddesi üzerindeki bir sitede yaşandı.