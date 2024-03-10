Güzellik merkezinde topuklu ayakkabı dayağı

"BOKS TORBASINI YUMRUKLAR GİBİ"

Ablasının şiddet gördüğünün iddia eden Yeşim Er, "10 yıl önce Abdulselam G., ablamın da kuaförüydü. Ortak olmaya karar veriyorlar. Ben buna engel oldum. Ablamın ayağında da bir topuklu ayakkabı var. Kendisi de koltukta uzanıyormuş. Bir anda kalkmış, 'Bu topuklu ayakkabı ses yapıyor, çıkar artık ayağından' diye tepki vermiş. Ablam da demiş ki, 'Niye bağırıyorsun? Bağırmana gerek yok. Sonuçta parmak ucunda yürüyebilirim.' Ondan sonra 'Defol git, dükkanımı terk et. Sen ortağım falan değilsin' diye bir tepki göstermiş. Daha sonra ablam, 'Böyle ortaklık olmaz, ben gidiyorum' demiş. Çıkarken o an kolundan tutuyor. İnanın, bildiğiniz boks torbasını yumruklar gibi ablamın suratına vurmuş" dedi.