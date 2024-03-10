Güzellik merkezinde topuklu ayakkabı dayağı
Tuzla'da Estetisyen Yasemin Er, çalıştığı güzellik merkezinin sahibi Abdulselam G. tarafından şiddete uğradığını iddia etti. Aldığı darbeler nedeniyle çene kemiği kırılan ve vücudunda morluklar oluşan Er, hastanede tedavi altına alındı. Er'in kardeşi Yeşim Er, "Topuklu ayakkabının sesinden rahatsız olmuş. Bildiğiniz boks torbasını yumruklar gibi ablamın suratına vurmuş." dedi. Yasemin Er saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu. Abdulselam G. ise kadını suçlayarak sürekli para istediğini öne sürdü.
Olay, 1 Mart'ta, Tuzla'da bir güzellik merkezinde yaşandı. İddiaya göre, 39 yaşındaki Estetisyen Yasemin Er, ile güzellik merkezinin sahibi Abdulselam G. arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştü.
Yasemin Er'in giydiği topuklu ayakkabının sesinden rahatsız olan Abdulselam G., kadını önce uyardı sonra darbetti. Aldığı darbeler sonucu çene kemiği kırılan Yasemin Er'in vücudunda da morluklar oluştu. Er, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.