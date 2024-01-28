Güzellik uzmanı Özlem’in sır ölümü: “Ablacığım anlatamıyorum”

“HİÇBİR SÖZÜME KARŞILIK VERMEDİ”

“Tatildeyken kendisini aramama rağmen hiç ulaşamadım. 15 Ocak’ta Kıbrıs'tan döndü. Saat 21.00 sıralarında eve geldiğinde, annem ile evde salonda oturuyorduk. Valizi ile gelen Özlem odasına çekildi. Yanımıza çağırdım, duşa gireceğini söyledi.

Kısa süre sonra yanımıza geldi. Annem, ben ve o salonda oturduk. Çok kötü gözüküyordu. Ben kendisini kötü görünce ne olduğunu sordum. Özlem hiç yüzüme bakmadı, boş şekilde bakışları vardı. ‘Anlatamıyorum abla’ dedi. Ben birkaç kere, ‘Neyin var, ne olduysa bana anlatabilirsin’ dedim. Bana yine ‘Anlatamam abla’ diye karşılık verdi. Boş boş baktığı sırada, ‘Hep para muhabbeti, kartlarımı Eren kullanıyor. Ben de sadece 1-2 kartım var’ dedi.

‘Neden kredi kartlarını verdin’ diye sorduğumda ise ‘Sicili bozuk olduğundan kendisi kart kullanamıyor’ dedi. Neden böyle bir insanla beraber olduğunu, ayrılmasını söylediğimde ise ‘Ayrılamam, anlatamadığım şeyler var’ diye yanıt verdi. ‘Tehdit mi ediyorlar’ dediğimde ise cevap vermedi. Sonra namaz kılacağını söyleyerek yanımızdan kalktı.”

İfadesinde, kardeşinin Eren K. tarafından dolandırılıp, takip ve tehdit edildiğini düşündüğünü söyleyen Esra Akman’ın, kardeşinin namaz kıldığı odaya gittiğinde kendisi ile yine konuşmaya çalıştığını belirterek, “Özlem inançlı biriydi. Canı sıkkın olduğu zamanlarda namaz kıldığı oluyordu. Özlem annemin odasına namaz kılmaya gitti. Ben bir 10 dakika sonra Özlem’in yanına gittim. Kendisi seccadenin yanında oturuyordu. Ben de hemen yanına gittim ve yanına oturdum. ‘Ablacım annem var diye anlatamıyorsan, şimdi biz bizeyiz, şimdi bana anlatabilirsin’ dedim. ‘Hep para muhabbeti abla’ dedi. Ben, ‘Para derken ne oldu ablacım, dolandırdılar mı? Bunu da bana söyleyebilirsin’ dedim. Hiç konuşmadı. Ben, ‘Tecavüze mi uğradın, bunu da söyleyebilirsin, başka kötü bir şey mi oldu, her şeyi benimle paylaşabilirsin’ dedim. Hiçbir sözüme karşılık vermedi.” dediği öğrenildi.