Hac kayıtları 2023: Hac kayıt başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sabır, ibadet, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayını manevi bir iklimde idrak etmek isteyen vatandaşlarımız için düzenleyeceğimiz Ramazan ayı umre turlarına kayıt dönemi başladı" dedi. Peki, hac kayıt başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar?
Sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan ayını Mekke ve Medine-i Münevvere'de geçirmek isteyen vatandaşlar için Ramazan ayı umre turlarına kayıtlar başladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılı hac kayıtlarının başladığını duyurdu ve detaylı bilgi edinmek isteyenler için 'hac.gov.tr' internet adresini paylaştı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, on bir ayın sultanı Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmek isteyen vatandaşlara yönelik farklı tur seçenekleriyle “Ramazan Ayı Umre Programı" hazırladı.
Buna göre; 15 günlük, 30 günlük, 35 günlük, Kâbe'ye yakın mesafede konaklama ve servisli umre programı gibi seçenekler bulunuyor.
Vatandaşlar, Ramazan ayı umre turlarına dair detaylı bilgiye Başkanlığın resmî internet sitesinden ulaşabilecek.
Tercih edecekleri umre programına karar veren vatandaşların, Başkanlık internet sitesinde bilgileri paylaşılan ilgili bankalara ücret ödemelerini yapmaları gerekiyor.
Hac kayıtları için tur ücretleri Suudi Arabistan Riyali olarak 5 bin 500 SAR'dan başlıyor. Bu fiyat Türk Lirası olarak 27 bin 284 TL'ye tekabül ediyor.
Ücret ödemesini yapan vatandaşlar, umre kaydını 19 Aralık'tan itibaren il ve ilçe müftülükleri ile e-devlet üzerinden yapabilecek.