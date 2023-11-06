Hac kesin kayıtları nasıl yapılır? Hac kayıtlarında son gün ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 2024 yılı hac ibadetine ilişkin kura çekilişi gerçekleştirildi. Çekilişe, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile hacı adayları katılmıştı. Sonuçların ardından şimdi de kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının işlemleri gündemde. Peki, hac kesin kayıtları nasıl yapılır? Hac kayıtlarında son gün ne zaman?
2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. 2024 hac kurasının geride kalması ile şimdi kayıt takvimi merak ediliyor. Kura sonucu hac ibadetini yapmak üzere seçilen 83 bin 500 hacı adayı şimdi de kayıt işlemlerini araştırıyor. İşte, 2024 hac kesin kayıtlarından bilgiler...