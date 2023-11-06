Hac kesin kayıtları nasıl yapılır? Hac kayıtlarında son gün ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 2024 yılı hac ibadetine ilişkin kura çekilişi gerçekleştirildi. Çekilişe, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile hacı adayları katılmıştı. Sonuçların ardından şimdi de kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının işlemleri gündemde. Peki, hac kesin kayıtları nasıl yapılır? Hac kayıtlarında son gün ne zaman?

Hac kesin kayıtları nasıl yapılır? Hac kayıtlarında son gün ne zaman? - 1

2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. 2024 hac kurasının geride kalması ile şimdi kayıt takvimi merak ediliyor. Kura sonucu hac ibadetini yapmak üzere seçilen 83 bin 500 hacı adayı şimdi de kayıt işlemlerini araştırıyor. İşte, 2024 hac kesin kayıtlarından bilgiler...

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Hac kesin kayıtları nasıl yapılır? Hac kayıtlarında son gün ne zaman? - 2

HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ

Hac kesin kayıtlarının 6-24 Kasım arasında gerçekleştirileceğini hatırlatan Erbaş, her ilde ve her bir hac konaklama türünde Diyanet İşleri Başkanlığının yüzde 60, acentelerin yüzde 40 oranını geçmemek üzere kayıt yapabileceğini anlattı.

HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

​2 Kasım 2023 tarihinde Hac kurasında ismi çıkarak kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları 6-24 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kayıt olmak istedikleri Diyanet/Acenta Organizasyonundan birini seçtikten sonra kesin kayıtlarını yaptırabilecek.

Hac kesin kayıtları nasıl yapılır? Hac kayıtlarında son gün ne zaman? - 3

2024 HAC GİDİŞ DÖNÜŞ TARİHLERİ

Gidişler: 9 Mayıs-12 Haziran ((1 Zilkade 1445- 5 Zilhicce 1445) tarihleri arasında.

Dönüşler: 22 Haziran-17 Temmuz (15 Zilhicce 1445 - 1O Muharrem 1446) tarihleri arasında olacak.

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