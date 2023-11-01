Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? (2024 Diyanet hac kura çekimi sorgulama ekranı)
Hac kuralarının ne zaman çekileceği, dini vazifelerini yerine getirmek için bekleyen hacı adayları tarafından sorgulanıyor. 2024 yılı hac kura çekimiyle birlikte ön kayıt yaptıran hacı adayları sonuçlarını görüntüleyecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında 2024 hac kura çekimi tarihi belli oldu. Peki, hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek?
2024 hac kura çekimi için geri sayım başladı. Türkiye'de yaşayan ve hac ibadetini yerine getirmek için kayıt yaptıran hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi sonrasında, 2024 hac kura sonuçlarını sorgulayacak. Peki, hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek?