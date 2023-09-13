Hac ön kayıtları 2024: Hac ön kayıt başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar? (Diyanet hac ön kayıt ekranı)
Hac ön kayıtları, 2024 yılında hacca gitmek isteyen hacı adayları tarafından sorgulanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 hac ön kayıt takvimiyle birlikte, ön kayıt işlemleri başladı. Peki, hac ön kayıt başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
2024 hac ön kayıt başvuruları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında başladı. E-Devlet üzerinden alınacak olan hac ön kayıt başvurularıyla birlikte, ilk defa kayıt yaptıracak olan adayların ödemesi gereken ücrette belli oldu. Peki, 2024 hac ön kayıt başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar?