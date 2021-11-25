Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde balık ölümlerine inceleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde meydana gelen toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 25.11.2021 - 09:37

Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde balık ölümlerine inceleme - 1

Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde henüz belirlenemeyen nedenle çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde balık ölümlerine inceleme - 2

Durumu fark eden çevre sakinleri ve çobanlar, durumu Siverek Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bildirdi.

Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde balık ölümlerine inceleme - 3

Toplu ölümlerin yaşandığı bölgeye giden ekipler, balık ölümlerinin nedeninin incelenmesi amacıyla sudan numune aldı.

Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde balık ölümlerine inceleme - 4

Siverek Belediyesi çevre mühendisi Şükrü Karaca, bölgede yağış olmaması nedeniyle kuraklık yaşandığını, barajdaki su seviyesinin çok düştüğünü, bu yüzden de balıkların dar bir alanda sıkıştığını belirtti.

Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde balık ölümlerine inceleme - 5

Karaca, "Durum böyle olunca su içerisindeki oksijen miktarı azaldı ya da bitme seviyesine geldi. Yaşanan toplu balık ölümlerinin oksijen seviyesinin yetersizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.

Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde balık ölümlerine inceleme - 6
Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde balık ölümlerine inceleme - 7
Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde balık ölümlerine inceleme - 8
Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde balık ölümlerine inceleme - 9
Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde balık ölümlerine inceleme - 10

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