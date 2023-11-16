Hafızasını kaybeden iş insanı yeniden okuma yazma öğreniyor
Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hafızasını kaybeden iş insanı Berat Öztürk, yeniden okuma yazma öğrenerek hem hayatını kolaylaştırmayı hem de hatıralarına kavuşmayı hedefliyor.
Silinen hafızası nedeniyle okuma ve yazmayı tamamen unuttuğunu, market ya da fırına gittiğinde alacağı ürünün adını bilmediği için "Şu şeyi bana verir misiniz?" diyerek yardım istediğini dile getiren Öztürk okuma yazma eğitimine başlamasıyla ürün isimlerini söyleyebildiğini aktardı.