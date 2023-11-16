Hafızasını kaybeden iş insanı yeniden okuma yazma öğreniyor

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hafızasını kaybeden iş insanı Berat Öztürk, yeniden okuma yazma öğrenerek hem hayatını kolaylaştırmayı hem de hatıralarına kavuşmayı hedefliyor.

Hafızasını kaybeden iş insanı yeniden okuma yazma öğreniyor - 1

Silinen hafızası nedeniyle okuma ve yazmayı tamamen unuttuğunu, market ya da fırına gittiğinde alacağı ürünün adını bilmediği için "Şu şeyi bana verir misiniz?" diyerek yardım istediğini dile getiren Öztürk okuma yazma eğitimine başlamasıyla ürün isimlerini söyleyebildiğini aktardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hafızasını kaybeden iş insanı yeniden okuma yazma öğreniyor - 2

Öztürk, kursun kendisine çok şey kazandırdığını vurgulayarak "Yeniden okuma yazma öğrenmekle çok iyi yerlere geldiğimi düşünüyorum. Artık gördüğüm yazıları kendi imkanlarımla az da olsa yazabiliyor ve okuyabiliyorum. İnşallah çok daha iyi olacağımı düşünüyorum." dedi.

Hafızasını kaybeden iş insanı yeniden okuma yazma öğreniyor - 3

"KONUŞMAYI BİLE UNUTMUŞTU"

Sınıf öğretmeni Hikmet Pala ise öğrencisi Berat Öztürk'ün kendilerine başvurduğunda kendisini zor ifade ettiğini söyledi.

Öztürk'ün üniversite mezunu olduğunu, askerliğini yedek subay olarak yaptığını, kendisine ait iş yerinde 50 kişiye istihdam sağladığını belirten Pala, "Bu hastalığı sonrası hafızası siliniyor ve hiçbir şey hatırlamıyor. Konuşmayı bile unutmuştu." diye konuştu.

Hafızasını kaybeden iş insanı yeniden okuma yazma öğreniyor - 4

Pala, Öztürk ile özel ilgilendiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Öğrencimiz kalem tutmayı dahi bilemiyordu. Biz kendisiyle ilkokul öğrencisi gibi sıfırdan başladık. Heceleyerek harfleri öğretiyoruz kendisine. Aradan geçen 1,5 ayda çok hızlı ilerleme kaydetti. Kendisinin hafızası yavaş yavaş yerine gelmeye başladı. Okuma yazma öğrenmeye başlayınca söyleyemediği kelimeleri söylemeye başladı."

Hafızasını kaybeden iş insanı yeniden okuma yazma öğreniyor - 5

Sınıfta okuma yazma üzerine tekrar yaptıklarını anlatan Pala, "Berat Öztürk yavaş yavaş sosyalleşmeye de başladı. Bu eğitim ona çok iyi geldi. Daha önce üniversite tahsili yapmış olmasının avantajını da yaşıyor. Daha iyi noktalarda göreceğiz kendisini. Birkaç ay içerisinde tamamen okur yazar duruma geçeceğine inanıyorum." dedi.

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