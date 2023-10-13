Hafriyat kamyonu şoförü elinde bıçakla tehditler savurdu

İstanbul Başakşehir’de hafriyat kamyonu şoförü ile TIR şoförü arasında trafikte kavga çıktı. Kavga sırasında, kamyon şoförü elinde bıçakla tehditler savurdu. Kamyon şoförünün, TIR şoförüne saldırmaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hafriyat kamyonu şoförü elinde bıçakla tehditler savurdu - 1

Başakşehir’de trafikte yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Bağlantı Yolu Başakşehir mevkisinde yaşandı.

İddiaya göre, hafriyat kamyonu şoförü ile TIR şoförü arasında bilinmeyen bir neden ile tartışma çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hafriyat kamyonu şoförü elinde bıçakla tehditler savurdu - 2

Tartışmanın ardından, 34 K 1869 plakalı hafriyat kamyonu şoförü, aracından çıkardığı bıçakla tehditler savurarak TIR şoförüne saldırmaya çalıştı.

Hafriyat kamyonu şoförü elinde bıçakla tehditler savurdu - 3

TIR şoförü aracını kilitlediği için, kamyon şoförü TIR'a bıçakla zarar verdi.

Hafriyat kamyonu şoförü elinde bıçakla tehditler savurdu - 4

Arbede trafikteki başka bir sürücünün araya girmesiyle son bulurken kamyon şoförü, “İnsan hata yapabilir.” dedi.

Hafriyat kamyonu şoförü elinde bıçakla tehditler savurdu - 5

Kamyoncu, aracıyla ilerlediği sırada da hakaretler savurdu.

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