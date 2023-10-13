Hafriyat kamyonu şoförü elinde bıçakla tehditler savurdu
İstanbul Başakşehir’de hafriyat kamyonu şoförü ile TIR şoförü arasında trafikte kavga çıktı. Kavga sırasında, kamyon şoförü elinde bıçakla tehditler savurdu. Kamyon şoförünün, TIR şoförüne saldırmaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Başakşehir’de trafikte yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Bağlantı Yolu Başakşehir mevkisinde yaşandı.
İddiaya göre, hafriyat kamyonu şoförü ile TIR şoförü arasında bilinmeyen bir neden ile tartışma çıktı.