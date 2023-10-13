Hafriyat kamyonu şoförü elinde bıçakla tehditler savurdu

Başakşehir’de trafikte yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Bağlantı Yolu Başakşehir mevkisinde yaşandı.

İddiaya göre, hafriyat kamyonu şoförü ile TIR şoförü arasında bilinmeyen bir neden ile tartışma çıktı.