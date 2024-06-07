Hafta sonu hava nasıl olacak? 18 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı: Sel ve su taşkınlarına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, hafta sonu yerini sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın 18 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. Başkent Ankara, Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Bolu, Çankırı, Erzurum, Eskişehir, Kars, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Rize, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Ardahan ve Karabük’te sağanak yağış nedeniyle sel ve su taşkını beklentisi var. Ankara Valiliği, yarın saat 12.00’den 21.00’e kadar şiddetli yağış beklendiğini bildirdi. İşte il il hafta sonu beklenen hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminelerine göre yarın 18 kentte sağanak beklentisi var.