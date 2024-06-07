Hafta sonu hava nasıl olacak? 18 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı: Sel ve su taşkınlarına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, hafta sonu yerini sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın 18 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. Başkent Ankara, Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Bolu, Çankırı, Erzurum, Eskişehir, Kars, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Rize, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Ardahan ve Karabük’te sağanak yağış nedeniyle sel ve su taşkını beklentisi var. Ankara Valiliği, yarın saat 12.00’den 21.00’e kadar şiddetli yağış beklendiğini bildirdi. İşte il il hafta sonu beklenen hava durumu…

Hafta sonu hava nasıl olacak? 18 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı: Sel ve su taşkınlarına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminelerine göre yarın 18 kentte sağanak beklentisi var.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hafta sonu hava nasıl olacak? 18 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı: Sel ve su taşkınlarına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

18 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Başkent Ankara, Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Bolu, Çankırı, Erzurum, Eskişehir, Kars, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Rize, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Ardahan ve Karabük’te beklenen yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı verildi.

Vatandaşlardan sel ve su taşkınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

Hafta sonu hava nasıl olacak? 18 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı: Sel ve su taşkınlarına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

ANKARA’DA YAĞMUR ÖĞLEN BAŞLAYACAK

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, bugün il genelinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yağışın kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Hafta sonu hava nasıl olacak? 18 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı: Sel ve su taşkınlarına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

KUZEYDOĞU KESİMLERİNDE ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? 18 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı: Sel ve su taşkınlarına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? 18 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı: Sel ve su taşkınlarına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

8 HAZİRAN CUMARTESİ HAVA DURUMU

Hafta sonu hava nasıl olacak? 18 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı: Sel ve su taşkınlarına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

9 HAZİRAN PAZAR HAVA DURUMU

Hafta sonu hava nasıl olacak? 18 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı: Sel ve su taşkınlarına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

10 HAZİRAN PAZARTESİ HAVA DURUMU

Hafta sonu hava nasıl olacak? 18 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı: Sel ve su taşkınlarına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 9

11 HAZİRAN SALI HAVA DURUMU

Hafta sonu hava nasıl olacak? 18 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı: Sel ve su taşkınlarına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 10

12 HAZİRAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

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