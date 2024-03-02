Hafta sonu hava nasıl olacak? Marmara ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor (5 günlük hava durumu)

İstanbul’da etkisini sürdüren ılık hava, hafta sonu yerini yağışlı ve soğuk havaya bırakacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında pazar günü hava sıcalığının 4-5 derece düşeceğini söyledi. Çalışkan, cumartesi ve pazar günleri megakentte kısa süreli sağanaklar beklendiğini ifade etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre ise Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Marmara ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında), Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Eskişehir, Bolu, Sinop, Düzce, Kastamonu ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle güney, Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hafta sonu hava nasıl olacak? Marmara ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 2

TOZA DİKKAT!

Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Marmara ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 3

İstanbul’da birkaç gündür etkili olan ılık ve sisli hava, hafta sonu yerini sağanak yağışa bırakacak.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında İstanbul’un Marmara kıyılarında bugün sıcaklığın 20 derecelere kadar yükseleceğini söyledi.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Marmara ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 4

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Çalışkan hafta sonu batıda kapalı bir hava olacağını söyledi.

Cumartesi günü İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük’te yağış bekleniyor. Aynı gün akşam saatlerinde Adana’da da sağanak yağış bekleniyor.
Hafta sonu hava nasıl olacak? Marmara ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 5

Pazar günü ise rüzgarın yön değiştirmesiyle sıcaklıklarda 4-5 derece düşüş olacak.

Aynı gün Bursa, Ankara, Konya ve Kayseri’de kısa süreli yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.

İstanbul’da pazar günü hava bulutlu olacak.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Marmara ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 6

GELECEK HAFTA SERİN GEÇECEK

Türkiye genelinde ortalama sıcaklıklar normallerin 9 derece üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki hafta salı gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıklar düşmeye başlayacak, cuma gününe kadar yağış bekleniyor.

Hafta içi yağışlı ve soğuk geçecek, hafta sonuna doğru sıcaklıklar yeniden yükselecek.
Hafta sonu hava nasıl olacak? Marmara ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 7

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor. Gece saatlerine kadar toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Hafta sonu hava nasıl olacak? Marmara ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 8

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Hafta sonu hava nasıl olacak? Marmara ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 9

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C
Parçalı bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? Marmara ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 10

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 13°C
Parçalı bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? Marmara ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 11

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? Marmara ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in (Ordu dışında) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? Marmara ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 13

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C
Az bulutlu

KARS °C, 9°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 6°C
Az bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? Marmara ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

Hafta sonu hava nasıl olacak? Marmara ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 15

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Hafta sonu hava nasıl olacak? Marmara ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 16

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Hafta sonu hava nasıl olacak? Marmara ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 17

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Hafta sonu hava nasıl olacak? Marmara ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 18

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Hafta sonu hava nasıl olacak? Marmara ve Güneydoğu'da toz taşınımı bekleniyor (5 günlük hava durumu) - 19

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