Haftanın filmleri (1 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi?
Bu hafta 9 film vizyona girdi. Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi, yılın en merak edilen filmlerinden biri. Dikkat çeken bir başka yapım ise yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın oturduğu ve Ahmet Kaya’nın hikayesini anlatan Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü. İşte haftanın filmleri...
DUNE: ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM İKİ
Bilim kurgu klasiklerinden Dune serisinin ikinci filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (Dune: Part Two), ailesini yok edenlere karşı intikam savaşı başlatan Paul Atreides'in hikayesini konu ediniyor. Paul Atreides, ailesini yok eden komploculara karşı bir intikam savaşı başlatır. Bu süreçte Paul, Chani ve Fremen'lerle güçlerini birleştirir.
Ancak Paul, zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Hayatının aşkı ve bilinen evrenin kaderi arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Paul, yalnızca onun öngörebileceğini korkunç bir geleceği engellemek için zorlu bir mücadeleye girişir.