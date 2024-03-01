Haftanın filmleri (1 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi?

Bu hafta 9 film vizyona girdi. Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi, yılın en merak edilen filmlerinden biri. Dikkat çeken bir başka yapım ise yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın oturduğu ve Ahmet Kaya’nın hikayesini anlatan Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü. İşte haftanın filmleri...

Haftanın filmleri (1 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 1

DUNE: ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM İKİ

Bilim kurgu klasiklerinden Dune serisinin ikinci filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (Dune: Part Two), ailesini yok edenlere karşı intikam savaşı başlatan Paul Atreides'in hikayesini konu ediniyor. Paul Atreides, ailesini yok eden komploculara karşı bir intikam savaşı başlatır. Bu süreçte Paul, Chani ve Fremen'lerle güçlerini birleştirir.

Ancak Paul, zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Hayatının aşkı ve bilinen evrenin kaderi arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Paul, yalnızca onun öngörebileceğini korkunç bir geleceği engellemek için zorlu bir mücadeleye girişir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Haftanın filmleri (1 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 2

SON ŞARKI - AHMET'İN TÜRKÜSÜ

Müzik dünyasının efsanevi ismi Ahmet Kaya’nın hikayesini anlatan Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü, Ahmet Kaya’nın vatana dönüş hikayesini konu ediniyor. Müzik kariyerinin yanı sıra Ahmet Kaya'nın toplum üzerindeki etkisine de değinilen filmde, “Kimler Ahmet Kaya'yı hedef aldı?”, “Neden Ahmet Kaya?”, “Ahmet Kaya Paris'te neler yaşadı?”, “Ahmet Kaya vatan hasreti çekerken başka hangi acıları yaşadı?” gibi pek çok soru cevaplandırılıyor.

Yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın oturduğu filmin başrollerinde Celil Nalçakan ve Ezgi Şenler yer alıyor.

Haftanın filmleri (1 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 3

ALTIN GAGA VE MACERA ÇETESİ

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Altın Gaga ve Macera Çetesi (Goldbeak), yardıma ihtiyacı olan bir şehri kurtarmak için mücadele eden Altıngaga ve çetesinin maceralarını konu ediniyor. Tavukların arasında büyüyen, kendisine uçamayacağı söylenen ve buna inanıp artık uçamayacağını düşünen küçük sevimli karga Altıngaga'nın en büyük isteği tanınmaktır. İçgüdülerinin peşinden giden Altıngaga, uçmayı öğrenince, kız kardeşiyle birlikte bazı sırları çözmek için Kuşlar Şehri'ne gitmeye karar verir. Ekibi ile birlikte Kuşlar Şehri'ne giden Altıngaga, orada yardıma muhtaç bir şehirle karşılaşır. Artık Altıngaga ve arkadaşlarının yeni görevi bu şehri kurtarmaktır.

Haftanın filmleri (1 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 4

SEVGİLİ DAVID

John McPhail yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın gerilim filmlerinden Sevgili David (Dear David), şeytani bir varlığın musallat olmasıyla hayatı değişen bir adamın hikayesini konu ediniyor. Sakin bir yaşam süren bir çizgi roman sanatçısı Adam Ellis, bir gün dairesinin köşesinde boş bir sallanan sandalyenin hareket ettiğini görür ve o andan itibaren uyuyamaz hale gelir. Adam, David adındaki ölü bir çocuğun hayaletinin kendisine musallat olduğuna inanmaya başlar. Adam, patronu tarafından "Sevgili David" konusuna devam etmesi konusunda teşvik edilir ancak çok geçmeden sanal ve gerçek olan üzerindeki hakimiyetini kaybetmeye başlar…

Haftanın filmleri (1 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 5

DERİN TEHLİKE

Scott Chambers ve Becca Hirani'nin yönetmenliğini paylaştığı korku türündeki film,  ailesini bir köpek balığı saldırısında kaybeden genç bir kadının hikayesini odağına alıyor.

Haftanın filmleri (1 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 6

İKİ NEHİR ARASINDA

Berfi Dicle Öğüt'ün yönetmen koltuğunda oturduğu film,  I. Dünya Savaşı sırasında Irak Cephesinde savaşmış ve esir düşmüş askerlerin hikayesini anlatıyor.

Haftanın filmleri (1 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 7

SENDEN BAŞKA

Haftanın romantik komedi filmi Senden Başka (Anyone But You), birbirlerinden nefret etmelerine rağmen çıkarları için sevgiliymiş gibi davranan bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Bea ve Ben'nın ilk buluşmaları mükemmel geçer. Ancak sonrasında işler aynı şekilde ilerlemez. Birlikte geçirdikleri muhteşem ilk günün ardından adeta birbirlerinden buz gibi soğurlar. Onlar birbirlerinden hoşlanmasalar da bir anda kendilerini Avustralya’da bir düğünde bulurlar. Çıkarları gereği sevgili gibi davranan Bea ve Ben, bu süreçte kendilerini türlü komik olayların içerisinde bulur.

Haftanın filmleri (1 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 8

ŞAŞKIN DAMAT

Mısırlı yönetmen Rami Imam’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Şaşkın Damat (Abo Nasab), düğün gününde kendisini beklenmedik olayların içerisinde bulan damadın hikayesini konu ediniyor. İlginç bir kişiliğe sahip çocuk doktoru Ali, nişanlısı Dalia ile evlenmek üzeredir. Düğün günü eski bir dolandırıcı olan gelinin babası Daoud'un hapisten çıkmasıyla beklenmedik olaylar yaşanır. Ali kendisini bir anda bir çetenin intikam savaşının ortasında bulur. Bu durum, düğün gününü ve heyecanla beklediği balayını mahveder.

Haftanın filmleri (1 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 9

AYI TEDDY'NİN MACERALAR

Çocuk izleyicilerin ilgisini çekecek bir başka yapım ise Norveçli yönetmen Andrea Eckerbom'un imzasını taşıyan "Ayı Teddy'nin Maceraları".

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