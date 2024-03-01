Haftanın filmleri (1 Mart 2024) Hangi filmler vizyona girdi?

SEVGİLİ DAVID

John McPhail yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın gerilim filmlerinden Sevgili David (Dear David), şeytani bir varlığın musallat olmasıyla hayatı değişen bir adamın hikayesini konu ediniyor. Sakin bir yaşam süren bir çizgi roman sanatçısı Adam Ellis, bir gün dairesinin köşesinde boş bir sallanan sandalyenin hareket ettiğini görür ve o andan itibaren uyuyamaz hale gelir. Adam, David adındaki ölü bir çocuğun hayaletinin kendisine musallat olduğuna inanmaya başlar. Adam, patronu tarafından "Sevgili David" konusuna devam etmesi konusunda teşvik edilir ancak çok geçmeden sanal ve gerçek olan üzerindeki hakimiyetini kaybetmeye başlar…