Haftanın filmleri: Oscar adayı Zavallılar vizyona girdi (9 Şubat 2024)
Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 7 film vizyona girecek. Haftanın dikkat çeken yapımları arasında Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos imzalı Zavallılar (Poor Things) ve yeniden vizyona giren bilim kurgu filmi Dune yer alıyor.
DUNE: ÇÖL GEZEGENİ
Denis Villeneuve'un yönetmen koltuğunda otuduğu bilim kurgu türündeki film, yeniden vizyona giriyor. Timothée Chalamet, Josh Brolin, Rebecca Ferguson gibi isimlerin başrolünde yer aldığı film, ailesi çöl gezegeni Arrakis’in kontrolüne sahip olan Paul Atreides’in hikayesini anlatıyor.
SERİNİN İKİNCİ FİLMİ GELİYOR
Ünlü yazar Frank Herbert'ün aynı isimli bilim kurgu-fantezi eserinden uyarlanan fiilm, 1 Mart 2024'te izleyiciyle buluşacak.