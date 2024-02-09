Haftanın filmleri: Oscar adayı Zavallılar vizyona girdi (9 Şubat 2024)

OSCAR ADAYI ZAVALLILAR

Zavallılar (Poor Things), bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini konu ediniyor. Trajik bir şekilde ölen Bella, sıra dışı bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter tarafından hayata döndürülür. Bexter’ın koruması altında olan Bella, etrafındaki dünyayı keşfetmek için kendini keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu sırada onun yolu, becerikli ve ahlaksız bir avukat olan Duncan Wedderburn ile kesişir ve ikisi kıtalar arası çılgın bir maceraya atılır.