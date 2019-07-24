Hakan Atilla böyle karşılandı

Atilla'yı karşıladıktan sonra açıklama yapan Bakan Albayrak, bugünün çok güzel ve hayırlı bir gün olduğunu belirterek, “Hakan Atilla kardeşimizin şahsında, ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar yetiştirdiğine, o evlatları yetiştiren ne güzel anne, babaların olduğuna bugün bir kez daha ben şahit oldum. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum” diye konuştu.