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Hakkari Belediye başkan adayları kimlerdir? Hakkari Belediyesi hangi partide? Hakkari Belediye başkanı kimdir?

Hakkari Belediyesi hangi partide? Hakkari Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Hakkari Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hakkari Belediyesini hangi parti kazandı ve Hakkari Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hakkari yerel seçim sonuçları..

Hakkari Belediye başkan adayları kimlerdir? Hakkari Belediyesi hangi partide? Hakkari Belediye başkanı kimdir? - 1

HAKKARİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hakkari Belediyesini 19.199 alınan oy ve %59.97
oy oranı ile HDP adayı Cihan Karaman kazanmıştır. Karaman'ın görevden alınması ardından Hakkari Belediye başkanlığı görevine Ali Çelik getirildi. 

Hakkari Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 3
  • HDP 2

TÜRKİYE HABERLERİ

Hakkari Belediye başkan adayları kimlerdir? Hakkari Belediyesi hangi partide? Hakkari Belediye başkanı kimdir? - 2

HAKKARİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Hakkari Belediyesi Başkanı Ali Çelik Kimdir?


1976 yılında Uşak’ta doğan Ali ÇELİK, ilköğrenimini Uşak’ta ortaöğrenimini ise Kütahya’da tamamladı. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başladığı lisans eğitimini 1999 yılında bölüm birincisi olarak tamamladı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kütahya Valiliğinde göreve başladı. Yedi ay Londra’da dil eğitimi alan ÇELİK; Kaymakam Adaylığı süresince İyidere (Rize), Kemer (Burdur) ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

Kaymakamlık görevine atanmasını müteakiben Mazgirt (Tunceli), Kiraz (İzmir), Akdağmadeni (Yozgat), Bismil (Diyarbakır) ilçelerinde görev yaptı. 06.10.2010 – 02.11.2018 tarihleri arasında Mülkiye Teftiş Kurulu emrinde Mülkiye Başmüfettişliği görevinde bulundu. 23.08.2017 – 05.11.2018 tarihleri arasında vekâleten Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 27.10.2018 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü olarak görev yaptı. 10 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya Valisi olarak görev yaptı. 10 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20.08.2023 tarihinde Hakkari Valilisi ve Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır.

Ali ÇELİK Evli ve iki çocuk babasıdır.
Hakkari Belediye başkan adayları kimlerdir? Hakkari Belediyesi hangi partide? Hakkari Belediye başkanı kimdir? - 3

HAKKARİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Hakkari Belediye başkan adayları kimlerdir? Hakkari Belediyesi hangi partide? Hakkari Belediye başkanı kimdir? - 4

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