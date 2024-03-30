Hakkari Belediye başkan adayları kimlerdir? Hakkari Belediyesi hangi partide? Hakkari Belediye başkanı kimdir?
Hakkari Belediyesi hangi partide? Hakkari Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Hakkari Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hakkari Belediyesini hangi parti kazandı ve Hakkari Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hakkari yerel seçim sonuçları..
HAKKARİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hakkari Belediyesini 19.199 alınan oy ve %59.97
oy oranı ile HDP adayı Cihan Karaman kazanmıştır. Karaman'ın görevden alınması ardından Hakkari Belediye başkanlığı görevine Ali Çelik getirildi.
Hakkari Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 3
- HDP 2