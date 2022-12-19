Hakkari'de 6 metreyi aşan kar tünelleri

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipide açılan yollarda oluşan 6 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken, ekipler gece gündüz demeden zorlu bir çalışma yürütüyor.

Hakkari'de 6 metreyi aşan kar tünelleri - 1

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipide açılan yollarda oluşan 6 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken, ekipler gece gündüz demeden zorlu bir çalışma yürütüyor.

Hakkari'de 6 metreyi aşan kar tünelleri - 2

Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka ve Göllerbaşı yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti.

Hakkari'de 6 metreyi aşan kar tünelleri - 3

Yolun kapalı olması üzerine İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesinin ekipleri çalışma başlattı. 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyorlar.

Hakkari'de 6 metreyi aşan kar tünelleri - 4

Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

Hakkari'de 6 metreyi aşan kar tünelleri - 5

Açılan yollarda oluşan 6 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken Ekipler, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu yaklaşık 17 kilometrelik yolun yarısını açtığını belirtti.

Hakkari'de 6 metreyi aşan kar tünelleri - 6

Öte yandan, ekipler ilçe merkezinde yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekleniyor.

Hakkari'de 6 metreyi aşan kar tünelleri - 7
Hakkari'de 6 metreyi aşan kar tünelleri - 8
Hakkari'de 6 metreyi aşan kar tünelleri - 9
Hakkari'de 6 metreyi aşan kar tünelleri - 10

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