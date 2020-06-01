Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 142 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

TIR'ın 6 ay önce kaydedilen görüntülerini inceleyen ve aracın dorsesinde farkılık olduğunu tespit eden ekiplerin yaptığı detaylı aramada 142 kilogram eroin bulundu.

Anadolu Ajansı 01.06.2020 - 21:37

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda bir TIR'da 142 kilogram eroin bulundu.
Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR'ı şüphe üzerine durdurdu.
Ekipler, X-ray taramasından geçirdikleri TIR'ın 6 ay önce Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan geçerken kaydedilen görüntülerini inceledi.

Titizlikle yapılan incelemelerde aracın dorsesinde farkılık olduğu tespit edildi.

Dedektör köpek kullanılarak yapılan detaylı aramada aracın 5 bölmesinde 142 kilogram eroin bulundu.

Bulunan uyuşturucunun son 5 yılda kara gümrük kapılarında ele geçirilen en yüksek eroin miktarı olduğu belirtildi.
TIR şoförü gözaltına alındı.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER