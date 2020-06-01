Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 142 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

TIR'ın 6 ay önce kaydedilen görüntülerini inceleyen ve aracın dorsesinde farkılık olduğunu tespit eden ekiplerin yaptığı detaylı aramada 142 kilogram eroin bulundu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda bir TIR'da 142 kilogram eroin bulundu. Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR'ı şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, X-ray taramasından geçirdikleri TIR'ın 6 ay önce Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan geçerken kaydedilen görüntülerini inceledi. Titizlikle yapılan incelemelerde aracın dorsesinde farkılık olduğu tespit edildi.\nDedektör köpek kullanılarak yapılan detaylı aramada aracın 5 bölmesinde 142 kilogram eroin bulundu. Bulunan uyuşturucunun son 5 yılda kara gümrük kapılarında ele geçirilen en yüksek eroin miktarı olduğu belirtildi. TIR şoförü gözaltına alındı.