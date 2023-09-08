Halk otobüsünde döner bıçaklı kavga

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir halk otobüsünde küfürlü konuşma nedeniyle başlayan tartışmada döner bıçağı çekildi.

Olay, gece saatlerinde Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Ada Caddesi'nde meydana geldi.

Halk otobüsünde küfürlü konuşarak diğer yolcuları rahatsız ettiği iddia edilen O.Ç. ile uzman çavuş E.A. arasında tartışma çıktı.