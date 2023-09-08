Halk otobüsünde döner bıçaklı kavga

Sakarya’da halk otobüsünde küfürlü konuşma nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında döner bıçağı çeken kişi, uzman çavuş E.A.’yı elinden yaraladı. Saldırgan gözaltına alındı.

Halk otobüsünde döner bıçaklı kavga - 1

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir halk otobüsünde küfürlü konuşma nedeniyle başlayan tartışmada döner bıçağı çekildi.

Olay, gece saatlerinde Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Ada Caddesi'nde meydana geldi.

Halk otobüsünde küfürlü konuşarak diğer yolcuları rahatsız ettiği iddia edilen O.Ç. ile uzman çavuş E.A. arasında tartışma çıktı.

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Halk otobüsünde döner bıçaklı kavga - 2

Yolcuların da uyarıları üzerine O.Ç. otobüsten indirildi.

Bu sırada O.Ç. ile vatandaşlar arasında da arbede yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine durağın yakınındaki dönerciden döner bıçağını alan O.Ç., otobüse geri döndü.
Halk otobüsünde döner bıçaklı kavga - 3

Otobüsün yanında, kendisini durdurmak isteyen uzman çavuş E.A.'yı elinden yaralayan O.Ç., kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Halk otobüsünde döner bıçaklı kavga - 4

Sağlık görevlilerinin Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı E.A., ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Umuttepe Kampüsü'ne sevk edildi. Polis, O.Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

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