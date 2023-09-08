Halk otobüsünde döner bıçaklı kavga
Sakarya’da halk otobüsünde küfürlü konuşma nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında döner bıçağı çeken kişi, uzman çavuş E.A.’yı elinden yaraladı. Saldırgan gözaltına alındı.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir halk otobüsünde küfürlü konuşma nedeniyle başlayan tartışmada döner bıçağı çekildi.
Olay, gece saatlerinde Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Ada Caddesi'nde meydana geldi.Halk otobüsünde küfürlü konuşarak diğer yolcuları rahatsız ettiği iddia edilen O.Ç. ile uzman çavuş E.A. arasında tartışma çıktı.