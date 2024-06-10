Halk otobüsünde şoförle yolcu arasındaki kavga kazayla bitti

İstanbul Beşiktaş'ta bir yolcu, bindiği özel halk otobüsünde şoföre 2 kere "Araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" diye sordu. Şoför 2 kez aracın Taksim istikametine gittiğini söyledi. Yolcu, aynı cevabı veren şoföre sinirlenerek saldırdı. Şoför direksiyon hakimiyetini kaybedince otobüs kaldırıma çarptı. Saldırgan yolcu gözaltına alındı.

Halk otobüsünde şoförle yolcu arasındaki kavga kazayla bitti - 1

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dün saat 23.40 sıralarında iddiaya göre B.A.I. (25), 34 HO 2235 plakalı Taksim-Ortaköy DT2 seferini yapan özel halk otobüsünün şoförü Mehmet G.'ye "Araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" diye sordu.

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Halk otobüsünde şoförle yolcu arasındaki kavga kazayla bitti - 2

Otobüs şoförü ise kendisinin Taksim istikametine gittiğini söyledi.

Halk otobüsünde şoförle yolcu arasındaki kavga kazayla bitti - 3

İkinci defa sorduktan sonra aynı cevabı alan şüpheli, bu sefer şoförü dövmeye başladı. Bu sırada araç kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada, otobüste hasar oluştu.

Halk otobüsünde şoförle yolcu arasındaki kavga kazayla bitti - 4

Yapılan incelemede, saldırgan B.A.I'nın aracın sefer uydu ekranına tekme atarak zarar verdiği belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan zanlının "kasten yaralama" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

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