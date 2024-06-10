Halk otobüsünde şoförle yolcu arasındaki kavga kazayla bitti
İstanbul Beşiktaş'ta bir yolcu, bindiği özel halk otobüsünde şoföre 2 kere "Araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" diye sordu. Şoför 2 kez aracın Taksim istikametine gittiğini söyledi. Yolcu, aynı cevabı veren şoföre sinirlenerek saldırdı. Şoför direksiyon hakimiyetini kaybedince otobüs kaldırıma çarptı. Saldırgan yolcu gözaltına alındı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dün saat 23.40 sıralarında iddiaya göre B.A.I. (25), 34 HO 2235 plakalı Taksim-Ortaköy DT2 seferini yapan özel halk otobüsünün şoförü Mehmet G.'ye "Araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" diye sordu.