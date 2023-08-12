Halkalı - Kapıkule arası 1 saat 35 dakikaya iniyor | Hızlı tren projesinde çalışmalar sürüyor
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar devam ediyor. Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak projeyle Halkalı ile Kapıkule arasındaki seyahat süresi, yolcu trenleri için 1 saat 35 dakikaya inecek.
Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar devam ediyor.
Yapımına Haziran 2019'da başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ilerleme yüzde 65'i geçti, yaklaşık 80 kilometrelik ray serildi.