Halkalı - Kapıkule arası 1 saat 35 dakikaya iniyor | Hızlı tren projesinde çalışmalar sürüyor

SEYAHAT SÜRELERİ KISALACAK

Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak projeyle Halkalı ile Kapıkule arasındaki seyahat süreleri yolcu trenleri için 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya, yük trenleri için de 8 saatten 3,5 saate inecek.