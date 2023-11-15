Hamside yok olma tehlikesi

“HEP BÖYLE DEVAM ETMEZ”

Hamsi üzerindeki av baskısına işaret ederek, uyarıda bulunan Prof. Dr. Kocabaş, şunları söyledi:

“Bu sene iklimsel bir değişiklik var. Hamsiyi bu yıl fazla avlarsak, seneye hamsi bulamayacağız. Geçen yıl hamsinin avcısı palamut, çinekop ve lüferi çok avladık. Geçen sene hamsi üzerindeki av baskısını kırınca bu sene hamsi biraz bollaştı; ama bu hep böyle devam etmez. Bu sene de hamsiyi bol avlarsak, gelecek sene her ikisini de görememe durumu olabilir. Sadece avcılık değil; ekolojik döngü içerisinde çevresel birçok şartlara bağlı. Besin arzı, besin bolluğu, predatörlerin ve hamsinin yediği besinlerin de bollaşması gibi birçok sebep var. Geçen sene bol miktarda palamut, çinekop, lüfer avlayınca bu sene hamsi, bol gibi göründü. İlerleyen zamanlarda ne olur, onu da hep beraber göreceğiz.”