Hamside yok olma tehlikesi

Karadeniz’de geçen yıl sınırlı miktarda avlanıp, yasal av boyu tartışmalarıyla gündeme gelen hamside bu yıl bolluk yaşanıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Kocabaş, hamsi üzerindeki av baskısına dikkat çekip, “Hamsiyi bu yıl fazla avlarsak, seneye hamsi bulamayacağız.” dedi.

Hamside yok olma tehlikesi - 1

Doğu Karadeniz’de 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu ile balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor.

Karadeniz’de geçen sezon sınırlı miktarda avlanan ve özelikle yasal av boyu tartışmaları ile gündeme gelen hamside, bolluk yaşanıyor.

Bollaşma ile hamsi fiyatları düşerken, uzmanlardan “aşırı avlanma” uyarısı geldi.

Uzmanlar, aşırı avlanmanın gelecekte hamsiyi yok edebileceği tehlikesine dikkat çekiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hamside yok olma tehlikesi - 2

KTÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Kocabaş, geçen yıl bol miktarda avlanan palamudun azaldığını, aynı durumun gelecek sezon hamside de yaşanabileceği söyledi.

“Bu yıl için palamudu zor göreceğiz demiştik. Şimdi palamut çıkıyor ama numunelik çıkıyor.” diyen Kocabaş, aşırı av baskısının devam etmesi halinde, hamsi, mezgit ve istavritin yakın gelecekte bulunamayacağını söyledi.
Hamside yok olma tehlikesi - 3

“Hamsiye dayalı korkunç bir sektör var.” diyen Kocabaş, şöyle devam etti:

“Balık unu fabrikaları var. Hamsi, Karadeniz kıyısını geziyor. Peşinde de bizim teknelerimiz var. Koruma tedbirleri her zaman olmalı. Devlet denetlemesini en sıkı şekilde yapmalı, cezalar caydırıcı olmalı. Gerçek balıkçı korunmalı.”
Hamside yok olma tehlikesi - 4

“HEP BÖYLE DEVAM ETMEZ”

Hamsi üzerindeki av baskısına işaret ederek, uyarıda bulunan Prof. Dr. Kocabaş, şunları söyledi:

“Bu sene iklimsel bir değişiklik var. Hamsiyi bu yıl fazla avlarsak, seneye hamsi bulamayacağız. Geçen yıl hamsinin avcısı palamut, çinekop ve lüferi çok avladık. Geçen sene hamsi üzerindeki av baskısını kırınca bu sene hamsi biraz bollaştı; ama bu hep böyle devam etmez. Bu sene de hamsiyi bol avlarsak, gelecek sene her ikisini de görememe durumu olabilir. Sadece avcılık değil; ekolojik döngü içerisinde çevresel birçok şartlara bağlı. Besin arzı, besin bolluğu, predatörlerin ve hamsinin yediği besinlerin de bollaşması gibi birçok sebep var. Geçen sene bol miktarda palamut, çinekop, lüfer avlayınca bu sene hamsi, bol gibi göründü. İlerleyen zamanlarda ne olur, onu da hep beraber göreceğiz.”
Hamside yok olma tehlikesi - 5
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