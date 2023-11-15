Hamside yok olma tehlikesi
Karadeniz’de geçen yıl sınırlı miktarda avlanıp, yasal av boyu tartışmalarıyla gündeme gelen hamside bu yıl bolluk yaşanıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Kocabaş, hamsi üzerindeki av baskısına dikkat çekip, “Hamsiyi bu yıl fazla avlarsak, seneye hamsi bulamayacağız.” dedi.
Doğu Karadeniz’de 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu ile balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor.
Karadeniz’de geçen sezon sınırlı miktarda avlanan ve özelikle yasal av boyu tartışmaları ile gündeme gelen hamside, bolluk yaşanıyor.
Bollaşma ile hamsi fiyatları düşerken, uzmanlardan “aşırı avlanma” uyarısı geldi.
Uzmanlar, aşırı avlanmanın gelecekte hamsiyi yok edebileceği tehlikesine dikkat çekiyor.