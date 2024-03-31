Hamza Dağ Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024 Hamza Dağ seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi il ilçede hangi partinin adayı önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.



HAMZA DAĞ SEÇİM SONUÇLARI



Saat 23.07 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %75.63



AK PARTİ ADAYI HAMZA DAĞ: 738.968 oy- oyların yüzdesi 37.06

CHP adayı CEMİL TUGAY : 964.078 oy - Oyların yüzdesi 48.35





DEM PARTİ ADAYI AKIN BİRDAL: 66.641 oy - oyların yüzdesi 3.34



Cemil Tugay İL İL İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM

Hamza Dağ İL İL İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?