Hamza Dağ Seçim Sonuçları 2024 Canlı: Hamza Dağ oy oranı kaç? AK Parti Ankara adayı Hamza Dağ
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Hamza Dağ Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
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HAMZA DAĞ SEÇİM SONUÇLARI
Saat 23.07 itibarıyla sonuçlar;
Açılan Sandık: %75.63
AK PARTİ ADAYI HAMZA DAĞ: 738.968 oy- oyların yüzdesi 37.06
CHP adayı CEMİL TUGAY : 964.078 oy - Oyların yüzdesi 48.35
DEM PARTİ ADAYI AKIN BİRDAL: 66.641 oy - oyların yüzdesi 3.34
Cemil Tugay İL İL İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM
Hamza Dağ İL İL İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
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