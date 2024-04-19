"Hareketsiz erkek" ihbarı harekete geçirdi

Diyarbakır'da Dicle Nehri’nde hareketsiz erkek görüldüğü ihbarı üzerine dün akşam saatlerinde başlatılan ve gece sona eren arama- kurtarma çalışmaları, yeniden başladı. Ekiplerin hem nehrin kıyısında hem de içerisinde botlarla çalışmasını sürdürüyor.

"Hareketsiz erkek" ihbarı harekete geçirdi - 1

Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri üzerinde 18 yaşlarında olduğu belirtilen bir erkeğin hareketsiz durduğu ihbarı üzerine dün akşam saatlerinde bölgeye polis, sağlık, itfaiye su altı arama kurtarma ile AFAD ekipleri sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Hareketsiz erkek" ihbarı harekete geçirdi - 2

Bölgede inceleme yapan ekipler, botları nehre indirdi.

"Hareketsiz erkek" ihbarı harekete geçirdi - 3

El fenerleriyle botlarla alanda arama yapan ekiplere, kıyı kenarında da bölgedeki diğer ekipler destek verdi.

"Hareketsiz erkek" ihbarı harekete geçirdi - 4

Sonuç alınamayınca, arama çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi.

"Hareketsiz erkek" ihbarı harekete geçirdi - 5

TEKRAR BAŞLADI

Çalışmalar, itfaiye ve AFAD su altı arama- kurtarma ekiplerinden 16, karadan da 4 kişilik ekiple sabah saatlerinde yeniden başladı.

"Hareketsiz erkek" ihbarı harekete geçirdi - 6

Nehrin bir kıyısında AFAD, karşı kıyısında ise itfaiye ekipleri koordineli olarak çalışma başlattı.

"Hareketsiz erkek" ihbarı harekete geçirdi - 7

Bot ve su altı kameralarının da kullandığı aramalar, nehrin yatağında sürüyor.

"Hareketsiz erkek" ihbarı harekete geçirdi - 8
"Hareketsiz erkek" ihbarı harekete geçirdi - 9
"Hareketsiz erkek" ihbarı harekete geçirdi - 10
"Hareketsiz erkek" ihbarı harekete geçirdi - 11
"Hareketsiz erkek" ihbarı harekete geçirdi - 12
"Hareketsiz erkek" ihbarı harekete geçirdi - 13
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