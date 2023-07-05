Hastanede başlayan kavga köye taşındı: 16 yaralı
Iğdır’da aralarında husumet bulunan Öztürk ve Şentürk aileleri önce hastanede daha sonra da Gürpınar köyünde kavga etti. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis hastane çevresinde bir kavga daha yaşanmaması için önlem aldı.
Iğdır’da aralarında husumet bulunan Öztürk ve Şentürk aileleri önce hastanede daha sonra Gürpınar köyünde kavga etti.
Kavga, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Öztürk ve Şentürk ailelerin fertleri Iğdır Devlet Hastanesi'nde karşılaştı.