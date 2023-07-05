Hastanede başlayan kavga köye taşındı: 16 yaralı

Iğdır’da aralarında husumet bulunan Öztürk ve Şentürk aileleri önce hastanede daha sonra Gürpınar köyünde kavga etti.

Kavga, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Öztürk ve Şentürk ailelerin fertleri Iğdır Devlet Hastanesi'nde karşılaştı.