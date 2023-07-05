Hastanede başlayan kavga köye taşındı: 16 yaralı

Iğdır’da aralarında husumet bulunan Öztürk ve Şentürk aileleri önce hastanede daha sonra da Gürpınar köyünde kavga etti. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis hastane çevresinde bir kavga daha yaşanmaması için önlem aldı.

Hastanede başlayan kavga köye taşındı: 16 yaralı - 1

Iğdır’da aralarında husumet bulunan Öztürk ve Şentürk aileleri önce hastanede daha sonra Gürpınar köyünde kavga etti.

Kavga, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Öztürk ve Şentürk ailelerin fertleri Iğdır Devlet Hastanesi'nde karşılaştı.

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Hastanede başlayan kavga köye taşındı: 16 yaralı - 2

Grup arasında çıkan tartışma, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan biri özel güvenlikçi 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.

Polis, hastane içerisinde güvenlik tedbiri alarak şeritle çevirdiği olay yerinde delil aradı, soruşturmaya başladı.

Hastanede başlayan kavga köye taşındı: 16 yaralı - 3

Iğdır Devlet Hastanesi'nde meydana gelen kavganın duyulması üzerine her iki ailenin yaşadığı Gürpınar köyü de karıştı.

Hastanede başlayan kavga köye taşındı: 16 yaralı - 4

İki aile tarafları arasında çıkan buradaki kavgada da 13 kişi yaralandı.

Jandarmanın müdahalesiyle sona erdirilen kavgada yaralananlar, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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