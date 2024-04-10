Hastanede kablo hırsızlığı: 52 hasta nakledildi

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Darıca ilçesindeki Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanenin arka kısmında bulunan trafo binasının açık olan kapısından giren hırsızlar, demir makasıyla elektrik kablolarını kesti. Hırsızlar, kestikleri kabloları çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından yaklaşık 150 bin TL değerinde kabloyu çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.