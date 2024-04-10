Hastanede kablo hırsızlığı: 52 hasta nakledildi
Kocaeli'de Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 150 bin TL değerinde kablo çalındı. Kabloların kesilmesi nedeniyle hastanenin tamamında elektrik kesintisi yaşanırken, 52 hasta farklı hastanelere nakledildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin trafo binasına girerek yaklaşık 150 bin TL değerindeki kabloları çalan hırsızlar, hastanenin elektriğinin kesilmesine neden oldu. Olay nedeniyle, diyaliz ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 52 hasta, ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.