Hastanede panik: Acil servisi arılar bastı

Aydın'da hastanenin acil servisini arılar bastı. Acil girişin çatı kısmında toplanan arıları özel kıyafetli itfaiye ekipleri uzaklaştırdı.

İHA 31.05.2021 - 18:00

Hastanede panik: Acil servisi arılar bastı - 1
Aydın’ın Nazilli ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servis girişi çatı kısmında oğul veren arılar hastanede zor anlar yaşanmasına neden oldu.
Hastanede panik: Acil servisi arılar bastı - 2
Arılar itfaiye ekipleri tarafından toplanarak bölgeden uzaklaştırıldı.
Hastanede panik: Acil servisi arılar bastı - 3
Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servis girişinde binlerce arının istilası hastanede zor anların yaşanmasına neden oldu.
Hastanede panik: Acil servisi arılar bastı - 4
Hastane güvenlik görevlilerinin haber vermesi ile bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
Hastanede panik: Acil servisi arılar bastı - 5
Bölgeye gelen ekipler acil girişin çatı kısmında oğul veren arıları toplamak için harekete geçti.

Hastanede panik: Acil servisi arılar bastı - 6
Bir kova içerisine hazırlanan şekerli su ile arıların buraya toplanması sağlandı.
Hastanede panik: Acil servisi arılar bastı - 7
İtfaiye ekipleri özel kıyafetler giyerek kova içerisine toplanan arıları bir çuval içerisine koyarak bölgeden uzaklaştırdı.

Arıların olay yerinden alınması ile hastane acil girişinde işleyiş normal akışına döndü.

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