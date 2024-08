Hastaneye silahlı saldırı: Biri doktor 11 gözaltı

HASTANENİN İÇ MİMARI M.Y.’DEN ŞİKAYETÇİ OLDU

R.G.’nin konuyla ilgili ifadesinde "Hastanenin tüm tadilat işlerine ben bakmaktayım. Rutin işlerle uğraştığım sırada daha önceden, amcam olan Ş.G. hastaneyi kiraladığı M.Y. isimli şahıs ve yanında 6 şahısla birlikte hastaneye geldiler. Ben bu şahısları hastanenin girişinde gördüm ve yanlarına gittim. Daha önceki bir tarihte bu şahıslar bizim tarafımızdan dolandırıldıklarını iddia ederek şikayetçi olduklarından dolayı ben konuya kısmen hakimdim. M. isimli şahıs bana bağırarak "Patronunu ara çabuk buraya gelsin" dedi. Ben M. isimli şahsa sakin olmasını söyleyerek üst katta bulunan müsait bir odaya davet ettim ve buyurun konuşalım dedim. ‘Odaya çıktığımızda M. isimli şahsın yüksek sesle konuşmasından dolayı hastanede çalışan M.A ve C. V. isimli çalışanlar odaya geldiler. M, isimli şahıs bağırarak " Bu hastaneyi bayınıza yıkarım, ya bana 1 milyon dolar vereceksiniz ya da bu hastane artık benimdir öldürürüm hepinizi " dedi. Ben de amcamı arayacağımı, sakin olmasını, problem neyse çözüleceğini söyledim fakat bu şahsı bir türlü sakinleştiremedim. Lobiye indik burada da tekrar yüksek sesle konuşmaya devam etti. M. isimli şahıs hastanenin önüne sigara içmeye çıktı, birkaç dakika sonra da polisler gelince diğer şahıslar kaçmaya başladılar. 4 şahıs polis tarafından alındı. Bunlardan birinde silah çıktı. Ben hastaneye gelerek bizi tehdit eden M.Y. ve yanındaki şahıslardan davacı ve şikayetçiyim." dediği öğrenildi.