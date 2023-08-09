Hatalı park eden sürücü uyandırma çabası | Cama vurdular, arabayı salladılar, saatler sonra uyandı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde akaryakıt istasyonunun çıkışına otomobilini park eden H.Y. isimli sürücü burada uyudu. Sürücü, bir türlü uyandırılamayınca devreye polis girdi. Sürücüyü uyandırmak için cama vuruldu, otomobil sallandı. H.Y., saatler süren uğraş sonucu uyandırılabildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akaryakıt istasyonun çıkışına park ettiği otomobil içinde uyuyan sürücü, bir türlü uyandırılamayınca devreye polis ekipleri girdi.