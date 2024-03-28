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Hatay Belediye başkan adayları kimlerdir? Hatay Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Hatay Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

Hatay Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Hatay Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay yerel seçim sonuçları..

Hatay Belediye başkan adayları kimlerdir? Hatay Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Hatay Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 1

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesini 490.269 alınan oy ve %55.16 oy oranı ile CHP adayı LÜTFÜ SAVAŞ kazanmıştır.

Hatay Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 8
  • CHP 4
  • MHP 3

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatay Belediye başkan adayları kimlerdir? Hatay Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Hatay Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 2

HATAY BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş Kimdir?


1965 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesi Dağdüzü Köyü'nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya'da tamamladı. 1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1990-96 yılları arasında Kayseri'nin Develi ve Balıkesir'in Burhaniye ilçelerinde Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlarda pratisyen hekimlik yaptı. 2000 yılında İstanbul Okmeydanı SSK Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nde tıpta uzmanlık eğitimini tamamladı. Aynı yıl Öğretim Üyesi olarak Başkent Üniversitesi Adana Eğitim Araştırma Hastanesi'nde göreve başladı.

Hastanenin laboratuar ve kliniklerinin kuruluşunda görev aldı. 2002 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kurucu Başhekim Yardımcısı ve Rektör Danışmanı olarak idari görevlerde bulundu. 2007 yılında Doçent oldu.

2009 yerel seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi daveti üzerine Antakya (Hatay Merkez) İl Belediye Başkanlığı’na aday oldu. %50,9 oy ile seçildi. İlk başkanlığı döneminde alt ve üst yapı ile ilgili hizmetlerin yanı sıra eğitim, sanat, spor, turizm, ticaret, sosyal ve kültürel alanlarda çok sayıda hizmete imza attı. 2014 yerel seçiminde Hatay’ın ilk ve kurucu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday oldu. Seçimi %41,1 oy ile kazandı. İlk Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde alt ve üst yapıda büyük hamleler gerçekleştirerek, 2017 yılında altyapıya en çok yatırım yapan belediye başkanı oldu. 2019 yerel seçiminde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olarak, %55,16 ile ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 

Evli ve iki çocuk babası olan Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Hatay Belediye başkan adayları kimlerdir? Hatay Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Hatay Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 3

HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Hatay Belediye başkan adayları kimlerdir? Hatay Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Hatay Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 4

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