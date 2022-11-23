Hatay Künefesi AB tescili aldı

Avrupa Birliği tarafından tescillenen Antakya Künefesi Meclis’te milletvekillerine ikram edildi. İktidar ve muhalefetin Hatay Milletvekilleri tarafından Meclis’te özel olarak hazırlanan künefeler milletvekillerine dağıtıldı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Dünya eğer bir ev olsaydı bu evin mutfağı da Hatay olurdu” diyerek herkesi Hatay’ın lezzetlerini tatmaya davet etti.

Hatay Künefesi AB tescili aldı - 1

Önce pişirildi ardından şerbeti döküldü ve tek tek kesilerek servise hazır hale getirildi. Antakya’nın meşhur tatlısı künefe, Meclis'te milletvekillerine ikram edildi.

Hatay Künefesi AB tescili aldı - 2

Künefenin Meclis'e taşınmasının nedeni ise Avrupa Birliği'nden patent alması. Antakya Künefesi, Avrupa Komisyonu Resmi Gazetesi’nde ilan edilerek Avrupa’da tescillendi.

Hatay Künefesi AB tescili aldı - 3

Künefe dağıtımında konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında marka şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Hatay Künefesi AB tescili aldı - 4

Hatay'ın 758 çeşit yemeği ve 175 çeşit kahvaltısının bulunduğunu belirten Yayman, "Herkesi Hatay'ın lezzetlerini tatmaya davet ediyoruz." dedi.

Hatay Künefesi AB tescili aldı - 5

Napolyon Bonapart'ın "Dünya tek bir ülke olsaydı, bunun başkenti İstanbul olurdu." dediğini aktaran Yayman, "Biz de bu sözden ilhamla 'Dünya ev olsaydı, bu evin mutfağı da Hatay olurdu.' diyoruz." ifadesini kullandı.

Hatay Künefesi AB tescili aldı - 6

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da "Türkiye'nin başkenti Ankara'dır, dünyanın başkenti de Hatay'dır. Hatay'ın güzelliklerini, doğasını bütün vatandaşlarımızın gelip görmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Hatay Künefesi AB tescili aldı - 7

Hatay milletvekilleri tarafından hazırlanan künefeler milletvekillerine ikram edildi.

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