Hatay, Osmaniye ve Adana deprem konutu kura çekimi ne zaman?

OSMANİYE DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Osmaniye'de de kalıcı deprem konutlarının yapımında sona gelindi.



Depremlerde 273 binanın yıkıldığı, 10 binden fazla binanın ise hasar gördüğü ilde, kent merkezi ve ilçelerde evleri yıkılan ya da zarar gören depremzedeler için konut yapımı sürüyor.



Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde kentin büyük hasar aldığını ifade etti.



Depremlerde 1010 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 2 bin 606 kişinin de yaralandığını dile getiren Yılmaz, "Depremin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamasını sağlama gayretinin içinde çalışmalarımızı başlattık." dedi.



İlk etapta depremzedelerin mağdur edilmemesi için 1027'si kırsalda olmak üzere 4 bin 102 konteynerin kurulumunun sağlandığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:



"Yıkılan evlerle ilgili 11 bin 235, iş yerleri için 1299, 121'i de ahır olmak üzere 12 bin 655 hak sahibi bulunmaktadır. Şu anda kalıcı konutlarımızın yapımı çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. 3 bin 875'i kent merkezinde olmak üzere 5 bin 265 konutun ihalesi yapıldı. Şu anda kura çekilecek toplam hak sahibi 4 bin 925'tir. 1852'si kentte, 124'ü kırsalda (köy evi) olmak üzere 1976 konutun en yakın zamanda kurası çekilecek."