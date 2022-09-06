Hatay’da Asi Nehri'nde toplu balık ölümlerine inceleme

Asi Nehri'nin Hatay’ın Samandağ ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri yaşandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları tedirgin eden balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.

Haberler - DHA 06.09.2022 - 15:24

Hatay’da Asi Nehri'nde toplu balık ölümlerine inceleme - 1

Lübnan'da, Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan ve ’ye uzanarak 'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri’nin Hatay’ın Samandağ ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri görüldü.

Hatay’da Asi Nehri'nde toplu balık ölümlerine inceleme - 2

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirden ve ölü balıklardan incelenmek üzere numune aldı.

Hatay’da Asi Nehri'nde toplu balık ölümlerine inceleme - 3

"BU DURUMU HER SENE YAŞIYORUZ"

Asi Nehri’nin kentin can damarı olduğunu söyleyen Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi yetkilisi Erkan Sağlamtaş, “Her sene biz bu hadiseyi yaşıyoruz. Kimyasallar da aşırı derecede birikiyor ve yaza doğru suyun durgunlaşmasıyla beraber dibe çöküyor. Şu an sadece kefal balık türünün ölümünün gerçekleştiğini görüyoruz. Sazan ve diğer tür balıklar daha dayanıklı olduğu için bu kimyasala maruz kalsa da bir şekilde kendini kurtarıyor” dedi.

Hatay’da Asi Nehri'nde toplu balık ölümlerine inceleme - 4

Yavru kefallerin her sene iki üç defa zehirlenip öldüğünü söyleyen balıkçı Nasır Aslan ise “Asi Nehri hem koku hem görüntü olarak içler acısı durumda. Ölü balıklar var, istilacı su sümbülleri var. Bu soruna bir çare bulunması bekliyoruz” diye konuştu.

Hatay’da Asi Nehri'nde toplu balık ölümlerine inceleme - 5
Hatay’da Asi Nehri'nde toplu balık ölümlerine inceleme - 6

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