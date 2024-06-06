Hatay'dan Erzurum'a sazan sarmalı: Depremde kaybettiği kızının parası da gitti
Hatay'dan Erzurum'a gelerek internet ilanında gördüğü hafif ticari aracı 560 bin liraya almak isteyen depremzede Selçuk S., ruhsat sahibi tarafından sazan sarmalı yöntemiyle noterde dolandırıldı. Depremzedenin, depremde kaybettiği küçük kızının da parasını dolandırıcılara kaptırdığı öğrenildi.
Hatay'da esnaflık yapan Selçuk S., internette görüp beğendiği ve piyasanın çok altında satılan hafif ticari araca talip oldu.
İlandaki cep telefonunu arayan Selçuk S., kendisini galerici olarak tanıtan ve adının Caner olduğunu söyleyen kişi ile 560 bin liraya anlaştı.
Aracı satın almak için Erzurum'a gelen Selçuk S., ruhsat sahibi Bülent C. ile buluştu. Sanayide ekspertiz raporu alan ikili, satış işlemleri için notere gitti.