Hatay'ın ardından 3 ilde daha orman yangını

Hatay'ın Belen ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken, Mersin, Çanakkale ve Adana'da da orman yangını çıktı. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan iki orman yangını ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ancak Hatay, Mersin ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor.

Hatay'ın ardından 3 ilde daha orman yangını - 1

Türkiye aşırı sıcaklardan kavrulurken, birçok ilden orman yangını haberleri geldi. Hatay'ın Belen, Mersin'in Gülnar, Adana'nın Saimbeyli ilçeleri ile  Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında orman yangınları çıktı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatay'ın ardından 3 ilde daha orman yangını - 2

Mersin'in Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hatay'ın ardından 3 ilde daha orman yangını - 3

İhbar üzerine bölgeye 3 söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Hatay'ın ardından 3 ilde daha orman yangını - 4

ÇANAKKALE

Hatay ve Mersin'deki yangınlara müdahale sürerken bir yangın haberi de Çanakkale'den geldi.

Kentin merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hatay'ın ardından 3 ilde daha orman yangını - 5

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın bölgesine gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de bölgedeki çalışmaları koordine ediyor.

Hatay'ın ardından 3 ilde daha orman yangını - 6

Söndürme çalışmalarında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra, çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek veriyor.

Hatay'ın ardından 3 ilde daha orman yangını - 7

Alevleri söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

Hatay'ın ardından 3 ilde daha orman yangını - 8

ADANA

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde iki farklı noktada da orman yangını çıktı.

Cumhurlu Mahallesi ve Obrukbaşı mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınlarına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Hatay'ın ardından 3 ilde daha orman yangını - 9

Ekiplerin, 6 arazöz ve 58 personelle müdahale ettiği iki yangın da kısa sürede kontrol altına alındı.

Her iki noktada soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın ardından 3 ilde daha orman yangını - 10

HATAY

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.

HABERE GİT

Hatay'ın ardından 3 ilde daha orman yangını - 11
Hatay'ın ardından 3 ilde daha orman yangını - 12
Hatay'ın ardından 3 ilde daha orman yangını - 13
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