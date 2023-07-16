Hatay'ın ardından 3 ilde daha orman yangını
Hatay'ın Belen ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken, Mersin, Çanakkale ve Adana'da da orman yangını çıktı. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan iki orman yangını ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ancak Hatay, Mersin ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor.
Türkiye aşırı sıcaklardan kavrulurken, birçok ilden orman yangını haberleri geldi. Hatay'ın Belen, Mersin'in Gülnar, Adana'nın Saimbeyli ilçeleri ile Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında orman yangınları çıktı.