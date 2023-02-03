Hava durumu | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? ''Okullar tatil edilebilir''

Ülkenin hemen hemen 4'te 3'ünü kaplayacak beyaz örtünün Ege'ye de gelecek.

Çalışkan, ''Pazar günü İzmir, Manisa, Isparta'ya da kar yağacak. Bu yağışlar Antalya'ya kadar inecek'' dedi ve Ankara'nın da pazar günü yoğun kar alacağını açıkladı.