Hava durumu | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? ''Okullar tatil edilebilir''

Kurak geçen Ocak ayının ardından Şubat, soğuk ve yağışlı başladı. Yurt genelinde sıcaklık düşüşüyle gelen kar kimi yerde sevinçle karşılanırken kimi yerde de çileye dönüştü.Beklenen yağışlara ilişkin de NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan bir uyarı geldi. Çalışkan, yağışların tipiye çevirebileceğini hatta okul tatilinin uzayabileceğini söyledi.

Hava durumu | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? ''Okullar tatil edilebilir'' - 1

Yurt genelinde beklenen kar yağışına karşı peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor.

Hava durumu | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? ''Okullar tatil edilebilir'' - 2

İstanbul'da Cumartesi akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışı, pazar günü etkisini artacak. 

Pazar günü hava çok soğuk. Sıcaklıklar 0 derecenin altında hissedilecek. 

Hava durumu | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? ''Okullar tatil edilebilir'' - 3

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde beklenen kar yağışına ilişkin açıklamalar yaptı.

Hava durumu | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? ''Okullar tatil edilebilir'' - 4

''OKUL TATİLİ UZAYABİLİR''

Cumartesi gece saatlerinden itibaren İstanbul'un genelinde etkili olacak kar yağışının, pazar ve pazartesi günü süreceğini söyleyen Çalışkan, ''Salı günü de devam edebilir. Bu sebeple okul tatili uzayabilir'' diyerek uyarıda bulundu.

Hava durumu | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? ''Okullar tatil edilebilir'' - 5

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT!

Marmara'da İstanbul, Ege'de de İzmir dahil olmak üzere şiddetli rüzgarların, kar yağışını tipiye çevireceğine yönelik uyarı da bulunan Çalışkan, olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Hava durumu | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? ''Okullar tatil edilebilir'' - 6

Ülkenin hemen hemen 4'te 3'ünü kaplayacak beyaz örtünün Ege'ye de gelecek.

Çalışkan, ''Pazar günü İzmir, Manisa, Isparta'ya da kar yağacak. Bu yağışlar Antalya'ya kadar inecek'' dedi ve Ankara'nın da pazar günü yoğun kar alacağını açıkladı.

Hava durumu | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? ''Okullar tatil edilebilir'' - 7

7 gün yurt genelinde beklenen hava olaylarına ilişkin bir değerlendirme haritası yayımlayan Meteoroloji de ülkenin büyük bir bölümünü karlı işaretledi.

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