Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek! (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Yurdun batı bölgelerinde mevsim normallerinin üstüne çıkan sıcak hava yeni haftada da etkisini artıracak. Marmara bölgesinde yeni haftada rüzgar hafifleyecek ve sıcaklık biraz daha artacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 1

Pazar ülkenin batısında hava açık, doğusunda ise sağanak geçişleri görülecek. İstanbul, İzmir ve Bursa'da güneşli günler devam ediyor. Rüzgar yine sert esecek, İstanbul 22, Ankara az bulutlu 20, İzmir 27, Bursa 24 derece. Antalya parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Deniz suyu sıcaklığı 21 dereceye çıktı.

Marmara'da hava açık, poyraz pazar da sert esecek, yeni haftada ise rüzgar hafifliyor ve sıcaklık biraz daha artacak. Edirne 27, Çanakkale 26, Balıkesir 24 derece.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 2

İç Anadolu'da Konya ve Sivas kesiminde kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Bölge genelinde rüzgar çok sert. Eskişehir az bulutlu 23, Konya ve Kayseri 18, Sivas 15 derece.

Ege geneli güneşli ancak rüzgar bir gün daha kuzeyden sert esecek, sıcaklıklar 2-4 derece daha az hissediliyor. Pazartesi rüzgar hafifliyor. Manisa 28, Muğla 25, Denizli 27, Afyonkarahisar 20, Bodrum 29 derece. Bölgede deniz suyu sıcaklığı 20 derece.

Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 3

Akdeniz'de Kahramanmaraş ve Hatay'da ara ara devam edecek. Isparta, Adana ve Mersin'de ise güneş görülecek. Adana 26, Hatay 24, Kahramanmaraş 25 derece. Lefkoşa ve Girne'de hava açık, sıcaklık 28  derece.

Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 4

Karadeniz'de Samsun-Artvin arasında gündüz sağanak yağmur var. Batı karadeniz parçalı bulutlu. Yeni haftada yağış bölge genelinde ra verecek. Bolu 19, Kastamonu 17, Samsun 18, Trabzon 15 derece.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış geçişleri tüm şehirlerde bekleniyor. Yağmur Adıyaman-Diyarbakır arasında daha uzun süreli ve şiddetli görülecek, Erzurum 10, Malatya 20, Gaziantep 24, Diyarbakır 19 derece.

Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 5

14 NİSAN PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 6

15 NİSAN PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 7

16 NİSAN SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 8

17 NİSAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek! (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 9

18 NİSAN PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

DAHA FAZLA GÖSTER