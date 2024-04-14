Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek! (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Pazar ülkenin batısında hava açık, doğusunda ise sağanak geçişleri görülecek. İstanbul, İzmir ve Bursa'da güneşli günler devam ediyor. Rüzgar yine sert esecek, İstanbul 22, Ankara az bulutlu 20, İzmir 27, Bursa 24 derece. Antalya parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Deniz suyu sıcaklığı 21 dereceye çıktı.



Marmara'da hava açık, poyraz pazar da sert esecek, yeni haftada ise rüzgar hafifliyor ve sıcaklık biraz daha artacak. Edirne 27, Çanakkale 26, Balıkesir 24 derece.