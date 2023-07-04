Havalar ısındı, yılanlar ortaya çıktı | Veterinerden "kükürt dökün" önerisi

“EVLERİN ETRAFINA KÜKÜRT DÖKÜN”

Vatandaşların yılanla karşılaşmaları halinde panik yapmamaları ve sakin olmalarını isteyen Şenay, şunları söyledi:

“Dünyada olduğu gibi bölgemizde de birçok yılan çeşidi var. Siyah, boz, kör yılan dediğimiz türler var. Bunların içerisinde en zehirlileri engerek yılanı. Boz renkte, kalın ve kısa bir boyda olurlar. Çok fazla yaklaşıp, dokunmayın, kışkırtmayın. Çünkü yılanlar insanlardan korkup kaçar. Kışkırtırsanız da savunma ihtiyacı duyup saldırır. Kırsal bölgelerde mümkün olduğunca evlerin etrafını temiz tutmalılar. Oradaki çalı, ot, yaprakları temizlemeleri gerek. Yılanlar kendilerini açığa çıkartmamak için o tür yerlerde dolaşmayı sever. Kapalı ve gizli yerlerden gitmeyi tercih ederler. Evlerin önünde hayvanların cazibesini çekecek gıdalara bulundurmamak gerekiyor. Yılanların kükürtten uzak durduğunu biliyoruz, evin etrafına kükürt dökebilirler.”