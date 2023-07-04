Havalar ısındı, yılanlar ortaya çıktı | Veterinerden "kükürt dökün" önerisi
Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar doğaya çıkmaya başladı. Mersin Veteriner Hakimler Odası Başkanı Bektaş Şenay, evlerde açıkta bırakılan peynir ve süt gibi gıdaların kokusunun yılanları evin içine çekebileceği uyarısında bulundu. Şenay, “Evlerin önünde hayvanların cazibesini çekecek gıdalara bulundurmamak gerekiyor. Yılanların kükürtten uzak durduğunu biliyoruz, evlerinin yakınlarında yılan görenler, evin etrafına kükürt dökebilirler.” dedi.
Çukurova bölgesinde yaz sıcaklarının artmasıyla kış uykusundan uyanan yılanlar, doğaya çıkmaya başladı.