'Hayalet ağ' dalış turizmi için batırılan vapuru kapladı

Ağın suya bırakılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aras, şunları kaydetti:

"Burada yaklaşık 2 senedir yapay resiflerin üzerinde çok ciddi sayıda akya sürüleri var. Bu da balıkçıların iştahını kabartıyor. Fakat biz bu yapay resifleri dalış turizmi için batırdık. Biz dalış turizmini hareketlendirmek için uğraşırken gırgırlar o balıkları yakalayıp satmayı düşünüyorlar. Bunun önüne ancak bölgenin avcılığa yasaklanmasıyla geçebiliriz. Yapay resiflerin olduğu bölgenin 200 metre etrafında avcılık yapılmaması gerekiyor."