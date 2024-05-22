Haydar Dümen’in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu’ndaki 5 katlı binayı üzerlerine geçirdiler

İstanbul Silivri’de tefecilik yapan çeteye ilişkin operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çetenin mağdur ettiği isimler arasında psikiyatr yazar Haydar Dümen’in eşi Gülten Dümen’in de olduğu öğrenildi. İddiaya göre, maddi sıkıntı yaşayan Dümen, Beyoğlu’nda bulunan 5 katlı taşınmazı satmak istedi. Acil olarak paraya ihtiyacı olan Dümen’in 5 katlı taşınmazına 30 milyon lira değer biçildi. Tefeciler paranın 8 milyon 77 bin lirasını önce Dümen’e gönderdi, sonra kendilerine geri göndermesini sağladı. Dolandırılan Dümen şikayette bulundu. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Haydar Dümen’in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu’ndaki 5 katlı binayı üzerlerine geçirdiler - 1

İstanbul polisi, Silivri’de Tanju Aksu ve birlikte hareket ettiği çete üyeleri, mali sıkıntıda olan kişilere borç para verip, para karşılığında da mağdurların taşınmazlarına el koyduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada Aksu ve birlikte hareket ettiği çete üyelerinin tapuya giderek taşınmazların devir işlemlerini yaptırırken, satışın gerçekleştiğine inandırmak için de borçlandırdıkları kişilerin hesaplarına paraları aktardı.

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Haydar Dümen’in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu’ndaki 5 katlı binayı üzerlerine geçirdiler - 2

Şüpheliler daha sonra, borçluların bu paraları çekip kendilerine vermelerini istedi.

Mağdurlar, hesaplarına yatırılan paraları çekip Aksu ve beraberindeki şüphelilere teslim etti.
Haydar Dümen’in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu’ndaki 5 katlı binayı üzerlerine geçirdiler - 3

9 ŞÜPHELİYE OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, İstanbul ve Tekirdağ’da Tanju Aksu ile işbirlikçisi olduğu belirlenen 9 şüpheliye operasyon düzenledi.

Operasyonda, Aksu’nun da aralarında bulunduğu 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan birinin Silivri Belediyesi CHP Meclis üyesi Rıza A. olduğu öğrenildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Rıza A. ile 4 şüphelinin adreslerindeki aramalarda ise 18 tapu senedi, 5 banka dekontu, 16 alım satım sözleşmesi ve 14 fatura ele geçirildi.
Haydar Dümen’in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu’ndaki 5 katlı binayı üzerlerine geçirdiler - 4

HAYDAR DÜMEN’İN EŞİ DE MAĞDURLAR ARASINDA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, bugün Silivri Adliyesi’ne sevk edilirken, şüphelilere ve mağdurlara ait yeni detaylar ortaya çıktı.

Bu kapsamda; dosyasındaki dolandırılan kişiler arasında psikiyatr yazar Haydar Dümen’in eşi Gülten Dümen’in de olduğu öğrenildi.

İddiaya göre maddi sıkıntı yaşayan ve Beyoğlu’nda bulunan 5 katlı taşınmaz mülkünü satmak isteyen Gülten Dümen, acil paraya ihtiyacı olunca tefecilerin kapısını çaldı.

Dümen ilk olarak Gökhan A. adlı bir kişiye müracaat etti.

Haydar Dümen’in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu’ndaki 5 katlı binayı üzerlerine geçirdiler - 5

Gökhan A., Dümen’i Tanju A. adlı çete üyesine gönderdi.

Tanju A. da Gülten Dümen’i Emrah E. adlı bir başka kişiye gönderdi.

Beyoğlu’nda bulunan söz konusu 5 katlı taşınmaz mülke 30 milyon lira değer biçildi.

İddiaya göre Dümen’e 30 milyon lira vereceklerini ileten tefeciler, paranın ancak 8 milyon 77 bin lirasını kadının hesabına aktardı.

Şebeke üyeleri daha sonra Dümen’e bu parayı çektirip kendilerine geri vermesini sağladı.

Haydar Dümen’in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu’ndaki 5 katlı binayı üzerlerine geçirdiler - 6

Parasını isteyen Gülten Dümen, tefecilerle bir araya geldi. Buluşma yerinde, kolundaki pahalı bir saat ile 10 bin dolar parasının gasp edildiğini iddia eden Gülten Dümen, olay sonrası polise giderek dolandırıldığını ifade ederek şikayetçi oldu.

Bu sırada Gülten Dümen’e ait olduğu öne sürülen Beyoğlu’ndaki 5 katlı taşınmaz mülk ise şebeke üyesi Emrah E. tarafından üçüncü kişilerin üzerine geçirildiği anlaşıldı.

Haydar Dümen’in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu’ndaki 5 katlı binayı üzerlerine geçirdiler - 7

TUTUKLANDILAR

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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