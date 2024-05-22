Haydar Dümen’in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu’ndaki 5 katlı binayı üzerlerine geçirdiler
İstanbul Silivri’de tefecilik yapan çeteye ilişkin operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çetenin mağdur ettiği isimler arasında psikiyatr yazar Haydar Dümen’in eşi Gülten Dümen’in de olduğu öğrenildi. İddiaya göre, maddi sıkıntı yaşayan Dümen, Beyoğlu’nda bulunan 5 katlı taşınmazı satmak istedi. Acil olarak paraya ihtiyacı olan Dümen’in 5 katlı taşınmazına 30 milyon lira değer biçildi. Tefeciler paranın 8 milyon 77 bin lirasını önce Dümen’e gönderdi, sonra kendilerine geri göndermesini sağladı. Dolandırılan Dümen şikayette bulundu. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İstanbul polisi, Silivri’de Tanju Aksu ve birlikte hareket ettiği çete üyeleri, mali sıkıntıda olan kişilere borç para verip, para karşılığında da mağdurların taşınmazlarına el koyduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.Yapılan çalışmada Aksu ve birlikte hareket ettiği çete üyelerinin tapuya giderek taşınmazların devir işlemlerini yaptırırken, satışın gerçekleştiğine inandırmak için de borçlandırdıkları kişilerin hesaplarına paraları aktardı.