Haydarpaşa’da 2 bin 500 yıl öncesine yolculuk: Kilise, hamam ve savaş zamanından kalan tüneller ziyarete açıldı

Haydarpaşa Gar Sahası’nda 2018 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Bölge 17-26 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında ziyarete açıldı. Arkeoloji meraklıları, geçmişi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan birçok eserin açığa çıktığı kazı alanında tarihe yolculuk yaptı. Sahada, hamam, kilise, ikinci dünya savaşından kalma tüneller ve Bizans Dönemi’ne tarihlenen mezarlar bulunuyor.

Haydarpaşa’da 2 bin 500 yıl öncesine yolculuk: Kilise, hamam ve savaş zamanından kalan tüneller ziyarete açıldı - 1

Mayıs 2018’de kazı çalışmalarının başlatıldığı Haydarpaşa’da bugüne kadar Klasik, Erken Bizans, Hellenistik, Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemlerine ait eserler bulundu.

Bin 200’ü son 1 yılda olmak üzere 5 bin 200 eser, kazı envanterine eklendi.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından Müzeler Haftası kapsamında kazı çalışmalarının devam ettiği Haydarpaşa Gar Sahası’nda, arkeolojiseverler için açık gezi düzenlendi.

Kazıdan Müzeye Bir Eserin Hikayesi adıyla gerçekleştirilen geziye, arkeoloji meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Ziyaretçiler, toprağın her katmanında farklı bir buluntuya rastlanan alanda tarihe yolculuk yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Haydarpaşa’da 2 bin 500 yıl öncesine yolculuk: Kilise, hamam ve savaş zamanından kalan tüneller ziyarete açıldı - 2

HAMAM, KİLİSE VE SAVAŞ ZAMANINDAN KALAN TÜNELLER

Kazılarda görev yapan İstanbul Arkeloji Müzeleri’nden arkeolog Hüseyin Yıldırım, hamam, kilise, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma tüneller ve Bizans Dönemi’ne tarihlenen mezarları anlatarak, bölgenin iki bin 500 yıl öncesine dek uzanan tarihi konusunda arkeoloji meraklılarına bilgi verdi.

Haydarpaşa’da 2 bin 500 yıl öncesine yolculuk: Kilise, hamam ve savaş zamanından kalan tüneller ziyarete açıldı - 3

Arazi gezisinin ardından atölyede, kazılar esnasında ortaya çıkarılan eserlerin müzeye nakline kadar hangi aşamalardan geçtiğine dair bilgilendirilme yapıldı.

Haydarpaşa’da 2 bin 500 yıl öncesine yolculuk: Kilise, hamam ve savaş zamanından kalan tüneller ziyarete açıldı - 4

Geziye katılanlar eserlerin geçirdiği yıkama, tasnif, restorasyon, envantere alınma ve belgeleme aşamalarını yerinde gözlemledi.

Haydarpaşa’da 2 bin 500 yıl öncesine yolculuk: Kilise, hamam ve savaş zamanından kalan tüneller ziyarete açıldı - 5

“6 YILDIR SÜRPRİZLERLE KARŞILAŞIYORUZ”

Bölgede 6 yıldır sürprizlerle karşılaştıklarını ifade eden Yıldırım, “Bulduğumuz her şey hem İstanbul'un hem de Kadıköy'ün tarihi için bizi başka diyarlara götürüyor. Yeni bilgiler öğreniyoruz ve bunları öğrenip, sizlerle paylaşmanın gururunu taşıyoruz.” dedi.

Haydarpaşa’da 2 bin 500 yıl öncesine yolculuk: Kilise, hamam ve savaş zamanından kalan tüneller ziyarete açıldı - 6

MÜZEDE SERGİLENECEK

Geziye katılanlar, kazı alanında ortaya çıkarılan eserlerin sergilenmesi amacıyla bölgede bir müze yapılması gerektiğini belirterek, bu konuda arkeologlarla görüşme yaptı.

Arkeologlar, yakın dönemde Haydar Paşa Garı içerisinde bazı eserlerin sergilenebileceğini, bunun için müze projesinin düşünüldüğünü aktardı.
Haydarpaşa’da 2 bin 500 yıl öncesine yolculuk: Kilise, hamam ve savaş zamanından kalan tüneller ziyarete açıldı - 7
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