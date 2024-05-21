Haydarpaşa’da 2 bin 500 yıl öncesine yolculuk: Kilise, hamam ve savaş zamanından kalan tüneller ziyarete açıldı

Mayıs 2018’de kazı çalışmalarının başlatıldığı Haydarpaşa’da bugüne kadar Klasik, Erken Bizans, Hellenistik, Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemlerine ait eserler bulundu.

Bin 200’ü son 1 yılda olmak üzere 5 bin 200 eser, kazı envanterine eklendi.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından Müzeler Haftası kapsamında kazı çalışmalarının devam ettiği Haydarpaşa Gar Sahası’nda, arkeolojiseverler için açık gezi düzenlendi.

Kazıdan Müzeye Bir Eserin Hikayesi adıyla gerçekleştirilen geziye, arkeoloji meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Ziyaretçiler, toprağın her katmanında farklı bir buluntuya rastlanan alanda tarihe yolculuk yaptı.