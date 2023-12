HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI: Yeni, anlamlı Cuma mesajları 2023: Farklı, en güzel cuma mesajları ve sözleri

Cuma Mübarek olsun! Daha iyi Müslümanlar olmaya çalışalım ve günlük yaşamlarımızda İslam'ın öğretilerini takip edelim.



Cuma Mübarek! Hayatımızın her alanında dualarımızı sunalım ve Allah'ın merhametini ve rehberliğini isteyelim.



Bu mübarek Cuma gününde Allah'ın bizlere bahşettiği sayısız nimetleri hatırlayalım ve O'na şükranlarımızı sunalım.



Cuma sadece bir gün değildir; Allah'ın özel bir lütfudur. Bu günü en iyi şekilde değerlendirelim ve O'nun rehberliğini ve bereketini isteyelim.



Cuma bereket günüdür, mağfiret günüdür ve yeni başlangıçların günüdür. Bu günü en iyi şekilde değerlendirelim ve Allah'ın merhametini ve rehberliğini isteyelim. Cuma Mübarek olsun!



Bütün kapıların anahtarları kendinde olan Allah'ım. Hakkımızdaki en iyi kapıyı aç. Hayırlı Cumalar dilerim.



Bu mübarek Cuma hürmetine milletimizi terör hastalığından muhafaza eyle Allah’ım! CUMA'MIZ mübarek olsun…



Her yeni gün Allah'ın bizlere bahşettiği cennetten bir armağandır. Her şey kesin tövbeye bağlıdır. CUMA'NIZ mübarek olsun…