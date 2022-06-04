Hayırsever vatandaşın yaptırdığı çeşmeden soğuk havalarda çorba, sıcak havalarda ise ayran akıyor

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyünde hayırsever bir vatandaşın yaptırdığı çeşmenin kurnasından çorba akıyor. Aynı zamanda sıcak havalarda ise çeşmeden ayran ve kızılcık hoşafı akacak.

Haberler - İHA 04.06.2022 - 09:36

Hayırsever vatandaşın yaptırdığı çeşmeden soğuk havalarda çorba, sıcak havalarda ise ayran akıyor - 1

’nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyünde hayırsever bir vatandaş ikram çeşmesi yaptırdı.

Hayırsever vatandaşın yaptırdığı çeşmeden soğuk havalarda çorba, sıcak havalarda ise ayran akıyor - 2

İkram çeşmesinin kurnasından her cuma akan sıcak çorba vatandaşların içini ısıtırken, havaların ısınmasıyla birlikte çeşmeden ayran ve kızılcık hoşafı akmaya başlayacak.

Hayırsever vatandaşın yaptırdığı çeşmeden soğuk havalarda çorba, sıcak havalarda ise ayran akıyor - 3

Bundan sonra köyde her cuma ikram olacağını belirten Köy Muhtarı Emin Aktaş, “Köyümüze bir ikram çeşmesi yapmak için girişimlerde bulunmuştuk. Bir hayırsever ağabeyimiz ücretini ödedi. Gelen konuklarımız camiden cuma saati çıktıktan sonra çorbasını alıyor. Bundan sonra havalar sıcak olduğu için ayran, kızılcık hoşafı ikramımız olacak. İkram çeşmemizden şerbet, süt, ayran da akacak" dedi.

Hayırsever vatandaşın yaptırdığı çeşmeden soğuk havalarda çorba, sıcak havalarda ise ayran akıyor - 4

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