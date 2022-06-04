Hayırsever vatandaşın yaptırdığı çeşmeden soğuk havalarda çorba, sıcak havalarda ise ayran akıyor

Bundan sonra köyde her cuma ikram olacağını belirten Köy Muhtarı Emin Aktaş, “Köyümüze bir ikram çeşmesi yapmak için girişimlerde bulunmuştuk. Bir hayırsever ağabeyimiz ücretini ödedi. Gelen konuklarımız camiden cuma saati çıktıktan sonra çorbasını alıyor. Bundan sonra havalar sıcak olduğu için ayran, kızılcık hoşafı ikramımız olacak. İkram çeşmemizden şerbet, süt, ayran da akacak" dedi.