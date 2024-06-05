Hayriye Derin'in katili Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı
Adana'da 43 yaşındaki Hayriye Derin, silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin önünden tesadüfen otomobiliyle geçerken ensesine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Kadının ölümüne neden olan zanlı, yurt dışına kaçma hazırlığındayken İzmir'de yakalandı.
Adana'da polis ekipleri, Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde 4 Mayıs'ta 3 çocuk annesi Hayriye Derin'in (43) silahlı saldırı düzenlenen bir iş yerinin önünden otomobille tesadüfen geçerken gelen kurşunla vurularak yaşamını yitirdiği olayın zanlısını yakalamak için özel ekip oluşturdu.