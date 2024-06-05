Hayriye Derin'in katili Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı

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Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Polis ekipleri, olaya karışan bir kişiyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.