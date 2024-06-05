Hayriye Derin'in katili Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı

Adana'da 43 yaşındaki Hayriye Derin, silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin önünden tesadüfen otomobiliyle geçerken ensesine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Kadının ölümüne neden olan zanlı, yurt dışına kaçma hazırlığındayken İzmir'de yakalandı.

Hayriye Derin'in katili Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı - 1

Adana'da polis ekipleri, Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde 4 Mayıs'ta 3 çocuk annesi Hayriye Derin'in (43) silahlı saldırı düzenlenen bir iş yerinin önünden otomobille tesadüfen geçerken gelen kurşunla vurularak yaşamını yitirdiği olayın zanlısını yakalamak için özel ekip oluşturdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hayriye Derin'in katili Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı - 2

100 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Ekip, olay yerinin 10 kilometre çapındaki alanda bulunan ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Hayriye Derin'in katili Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı - 3

Yaklaşık 100 saatlik kamera kaydını inceleyen ekip, olayda silahı kullanan kişinin kimliğini tespit etti.

Hayriye Derin'in katili Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı - 4

YURT DIŞINA KAÇMA PLANI

Özel ekip, şüpheli Baran T'nin İzmir'in Buca ilçesi Dicle Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi.

Hayriye Derin'in katili Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı - 5

Yunanistan'a kaçmak için hazırlandığı saptanan zanlı kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hayriye Derin'in katili Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı - 6

29 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Uçakla Adana'ya getirilerek İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin, "yaralama", "öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" gibi olaylardan 29 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Hayriye Derin'in katili Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı - 7

KADINI YANLIŞLIKLA VURMUŞ

Zanlının, polisteki ifadesinde hedefinin bölgedeki bir iş yeri olduğunu, kadını yanlışlıkla vurduğunu belirttiği öğrenildi.

Hayriye Derin'in katili Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı - 8

DİĞER ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Polis ekipleri, olaya karışan bir kişiyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER